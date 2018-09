Hirschberg-Leutershausen. (ze) Nur wenige Schritte sind es vom Ausgangspunkt des historischen Ortsrundgangs an der Markthalle in Leutershausen zur zweiten Station. Etwas versteckt an der Nordwestecke der alten Schillerschule befindet sich ein weißer Maulbeerbaum, der gleich an zwei Zeiten erinnert, während derer Seidenraupen in Leutershausen gezüchtet wurden, um daraus Seide herzustellen.

Bis zum sechsten Jahrhundert hatte China das Monopol auf die Herstellung "industriell" hergestellter Seide. Zwar gibt es auch andere Falter, die Kokons aus Seide produzieren, doch lassen sich diese Falter entweder nicht züchten oder deren Seide ist von minderer Qualität. Die Ausfuhr von Eiern des Seidenraupenspinners oder gar von Larven war von chinesischer Seite streng verboten, und so gelangten zunächst nur die aus den dünnen Seidenfäden gesponnen Stoffe über die Seidenstraße nach Europa.

Erst Mitte des sechsten Jahrhunderts soll es zwei Mönchen gelungen sein, Eier des Seidenspinners nach Byzanz zu bringen. Von dort aus breitete sich die Seidenraupenzucht allmählich aus, denn es war auch gelungen, den weißen Maulbeerbaum nach Europa zu bringen, dessen Blätter die Seidenraupen fressen. Der von den Larven des Seidenspinners, einem nachtaktiven Falter, gesponnene Faden ist etwa 3500 Meter lang. Für die Gewinnung von 250 Gramm Seidenfaden werden etwa 3000 Kokons benötigt.

Im Jahr 1742 ordnete Friedrich II. den Anbau von Maulbeerbäumen und die damit verbundene Zucht von Seidenraupen durch die Landbevölkerung in Preußen an, um von ausländischen Seidenlieferungen unabhängig zu werden. Das Beispiel fand außerhalb Preußens Nachahmer. So förderte Kurfürst Carl Theodor die Seidengewinnung in der Kurpfalz. 200.000 Maulbeerbäume sollten gepflanzt werden, und die Bauern bekamen die Aufgabe, die Raupen zu züchten, deren Seide vor allem zu Seidenstrümpfen verwoben wurde. Der Bestand von 400 Maulbeerbäumen ist im Jahr 1791 für Leutershausen verzeichnet. Bei den Bauern war die aufwendige Seidenraupenzucht jedoch höchst unbeliebt, da diese im Frondienst stattfand und so verschwanden die Bäume seit 1793 wieder.

Im Dritten Reich wurde die Seidenraupenzucht und der Anbau von Maulbeerbäumen wieder aktiviert, denn durch eine eigene Seidenproduktion für die kriegswichtigen Fallschirme wollte man vom Ausland unabhängig werden. Um die Seidenraupenzucht auf eine breite Basis zu stellen, führte man diese an deutschen Schulen ein. So standen auch in Leutershausen in den Klassenzimmern Gestelle mit Seidenraupen, die jeden Tag von den Schülern mit Maulbeerblättern gefüttert wurden.

Die Bäume waren vor allem auf dem Gelände des früheren, unterhalb der B 3, nahe der heutigen Karlsruher Straße gelegenen Sportplatzes angepflanzt worden. Der bei der alten Schillerschule stehende Maulbeerbaum stammt vermutlich aus dieser Zeit.