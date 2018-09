Renate Schnelle (vorne, 2.v.r.) hat in diesem Jahr das Kommando über die rund 60 in der "Sozialen Vielfalt" vereinigten Sozialeinrichtungen, Organisationen, Selbsthilfegruppen, Vereine und Behörden. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Mit 17 Vorträgen, Infoständen, Interviews, Mitmachaktionen, Gesundheits-Tests und der "Feierwehr" mit nichtalkoholischen Getränken startet die "Soziale Vielfalt Weinheim" am Samstag, 22. September, in ihr 13. Jahr. Der Aktionstag findet von 10 bis 14 Uhr rund um das "Moderne Theater" statt.

"Jugend heute", "Barrieren in den Köpfen und vor den Füßen", "Herausforderung Erziehung für Eltern und Großeltern", "Das Smartphone als Familienmitglied" und "Werte, Menschlichkeit und Ehrenamt" sind die im Halbstundentakt angebotenen Vorträge überschrieben. Dieter Gerstner stellt die "Schulung von Demenzpaten" vor. Carola Marg widmet sich dem "Dauerdienst Pflege und Beratung", und Jürgen Ripplinger weist auf die "Jugendberufshilfe" hin.

Seinerzeit von dem Vorsitzenden der Suchtberatungsstelle Weinheim, Heinz Schröder, ins Leben gerufen, hat in diesem Jahr Renate Schnelle das Kommando über die rund 60 in der "Sozialen Vielfalt" vereinigten Sozialeinrichtungen, Organisationen, Selbsthilfegruppen, Vereine und Behörden übernommen.

Der Vorsitzenden der "Lebenshilfe/IKB" als vierköpfiger "Sprecherkreis" zur Seite stehen Diane Lautenbach-Hechler, Bettina Trilsbach, Christine Münch und Peter Scheiber. "Wir wollen weiter in bewährter Weise Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen Hilfsangebote zur Verfügung stellen und als Ansprechpartner dienen", so Schnelle Anfang der Woche beim Anstoßtermin in den Räumen der Volksbank Weinheim. Rund zwei Dutzend Vertreter der "Sozialen Vielfalt" waren gekommen, um von Volksbank-Stiftungsvorstand Torsten Dämgen einen Scheck in Höhe von 2500 Euro entgegenzunehmen.

Weil eine derartige öffentliche Präsentation nicht ohne Kosten zu stemmen ist, so Schnelle, sei man über den "Anschubhilfe-Batzen" mehr als glücklich. So seien Ausgaben für den Druck von Flyern sowie für die Filmaufnahmen des Aktionstages angefallen. Die Beteiligten sollen sich die Filme auf ihre Webseiten stellen können.

Er habe Riesenrespekt von dem, was die Angehörigen der Interessengemeinschaft "Soziale Vielfalt" vollbringen, so Dämgen. Gerhard Däublin, Pfarrer im Ruhestand, ließ die Anfänge des von ihm gemeinsam mit seiner Ehefrau Bärbel und weiteren Mitstreitern ins Leben gerufenen "Mittagstischs" sowie des Tafelladens "Appel & Ei", heute "Lichtblick", Revue passieren.

"Die Soziale Vielfalt stellt ein beeindruckendes Paradebeispiel für bürgerschaftliches Engagement dar": Hartmut Müller rückte die Menschen in den Fokus, "die Initiativen ergreifen, für das Gemeinwesen eintreten, sich in schwierigen Zeiten nicht entmutigen lassen".

Wie gut eine Stadt funktioniert, wie lebendig und vielfältig sie ist, werde am gesellschaftlichen Engagement der Bürger sichtbar: "Weinheim zeigt sich hier hervorragend aufgestellt." Claus Hofmann vom Amt für Soziales, Jugend, Familie und Senioren dankte Heinz Schröder und allen anderen Netzwerkern der ersten Stunde wie auch denjenigen, die das Netz erhalten und ausgebaut haben.

Info: Der "Aktionstag Soziale Vielfalt" findet am Samstag, 22. September, 10 bis 14 Uhr rund um das "Moderne Theater", Hauptstraße 61, statt.