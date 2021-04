Von Philipp Weber

Weinheim. Das Gelände glich in Vor-Corona-Zeiten einem Bienenstock. Nun liegt es beinahe verlassen da. Der Athletik Club Weinheim, sein Sportpark an der Waidallee und die Angebote für Breitensportler befinden sich im Lockdown. Den sonst knapp bemessenen Parkraum vor dem Haus will praktisch kein Autofahrer. In den Gängen und Trainingshallen des Sportparks kommen einem nichts als Stille und Leere entgegen. Selbst der Pächter des Vereinsrestaurants kann niemanden bewirten.

Die fünf AC-Vorstände und ihre Sekretärin, Hanni Jaschke, geben sich umso mehr Mühe, der Tristesse entgegenzuwirken. Die Vereinsführung um den Vorsitzenden Klaus Lerchl ist seit rund einem halben Jahr im Amt. Seit der Wahl der zwei Frauen und drei Männer im Verlauf der letzten Delegiertenversammlung gilt der AC-interne Richtungsstreit als entschieden.

Einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin gibt es derzeit nicht. Kurz nach der Wahl des neuen Vorstands hatte Matthias Hörr gekündigt. "Die Übergabe der Geschäftsführung ist professionell abgelaufen", sagt Kathrin Heyd, Vorstand für den Bereich Jugend und verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Weitere Berührungspunkte habe es nicht gegeben. Darüber hinaus haben sich auch die Wege des AC und weiterer hauptamtlicher Mitarbeiter getrennt, darunter die frühere Leiterin des Fitnessstudios.

Vor allem die vakante Geschäftsführerstelle birgt Herausforderungen, das räumen die heutigen Vorstände in aller Offenheit ein. "Drei von uns Fünfen stehen ja noch mitten im Berufsleben", sagt Lerchl. Nun halten sein Vorstandsteam und das Sekretariat die Geschäfte am Laufen – und richten den Verein nach und nach neu aus. Denn offenbar ging zuletzt ein tiefer Riss durch den AC. Vor der Delegiertenversammlung im Herbst hatte das Lager um die späteren Wahlsieger einen "künstlich aufgebauten Gegensatz zwischen Haupt- und Ehrenamt" (Lerchl) erkannt, den es zu beheben gelte. Die andere Seite hatte dagegen professionelle Strukturen eingefordert, um den Verein zukunftsfest zu machen – war dabei aber schon vor 2020 auf verbissenen Widerstand gestoßen, der nicht zuletzt von der mitgliederstarken Fitnessabteilung ausging. Unter anderem scheiterte eine Satzungsänderung, die als Voraussetzung für eine bauliche Erweiterung des Sportparks gegolten hatte.

Hanni Jaschke. Foto: Dorn.

Inzwischen – und immerhin das ist unbestritten – wird es jedoch als Glücksfall erachtet, dass die eigentlich für den Bau vorgesehenen Rücklagen noch da sind. Denn die Corona-Krise trifft den ohnehin schrumpfenden Großverein hart. Nach Vorstandsangaben hatte der Verein Anfang 2015 noch 8200 Mitglieder. Inzwischen sind es noch knapp 6000. "Wir haben 2200 Mitglieder verloren, rund die Hälfte davon wegen der Corona-Krise", erklärt der stellvertretende Vorsitzende, Horst Henrichs. Die anderen 1100 seien schon vor Corona gegangen – aus anderen Gründen. Diese führt Henrichs zumindest zum Teil auf Probleme im Umgang der alten Führung mit den Ehrenamtlichen zurück; wenngleich er betont, dass dies sein ganz persönlicher Eindruck sei. Heyd verweist auch auf Veränderungen am Fitnessmarkt: Vor Corona hatte die Konkurrenz zugenommen.

Der neue Vorstand strebt nun eine – frei nach Ministerpräsident Winfried Kretschmann – Politik des Gehörtwerdens an. Lerchl betont den Zusammenhang zwischen durchaus vorhandenem Fachwissen und Wertschätzung. Heyd spricht davon, nahbarer sein zu wollen. Und Sportvorstand Gabriela Scheu berichtet von Online-Sprechstunden, bei denen ihr und ihren Mitstreitern – rein sinnbildlich – die Bude eingerannt wurde. "Es gibt Menschen, die seither regelrecht aufblühen", betont Lerchl. Henrichs sieht darüber hinaus Chancen, Ehemalige zurückzugewinnen. Zudem hofft er, dass auch ein Teil der passivierten Mitglieder rasch zurückkommt: Beim AC ist es ohne großen Aufwand möglich, zum "passiven" Mitglied zu werden und nur noch einen Bruchteil der Beiträge zu zahlen. Genauso schnell kann man aber auch wieder "aktiv" werden. Erste Passive seien schon auferstanden, seit die Onlinekurse besser und besser laufen, betont Heyd. Rund 50 Übungsleiter stemmen das durchaus vielfältige Angebot (weiterer Bericht folgt).

Keine blitzartige Wiedereröffnung

Was die Zukunft betrifft, sehen sich die Vertreter der neuen Führung ausdrücklich nicht als reine "Bewahrer". Zunächst wollen sie den Club so gut wie möglich aus einer der bislang härtesten Phasen der Corona-Zeit herausführen. Geplant ist ein schrittweiser Übergang von Online- zu Hybrid- beziehungsweise Draußen-Angeboten – sobald es rechtlich möglich ist. Ein professionell aufgestellter Wirtschaftsplan solle die vereinsinterne Finanzpolitik transparent machen, so Henrichs. Scheu berichtet von Gesprächen, die unter anderem Kooperationen mit Schulen, Krankenkassen und Firmen zum Ziel haben.

Und auch beim Thema Geschäftsführung bewegt sich etwas. Es liegen Bewerbungen auf dem Tisch, eine Vorauswahl soll folgen, dann kommen die Bewerbungsgespräche. Mit der Einstellung einer oder eines Neuen wird es dieses Frühjahr aber nichts mehr. Ideal wäre der 1. Juni, wobei aufgrund von Kündigungsfristen etwaiger Bewerber wohl eher ein Start zum 1. September realistisch erscheint.

Eine gute Nachricht aus dem leeren Sportpark kommt zum Schluss: Die über zwei Dutzend AC-Angestellten bekommen nicht nur das übliche Kurzarbeitergeld: Der Verein kann sich nach wie vor eine 15-prozentige Aufstockung leisten.