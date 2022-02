Weinheim. (web) Der Tod von Uli Sckerl hinterlässt eine Lücke in Stadt, Region und Land. Dass dies keine Phrase ist, bewies die Trauerfeier am Samstag in der Weinheimer Peterskirche. Vor hochrangigen Vertretern aus Politik und Gesellschaft fanden Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Andreas Schwarz, Fraktionschef der Grünen im Stuttgarter Landtag, und Oberbürgermeister Manuel Just Worte der Anteilnahme und Wertschätzung.

Die Sitzplätze der Kirche waren besetzt. Weitere Bürger waren in der Weinheimer Stadthalle zusammengekommen, in die die Trauerfeier live übertragen wurde. Deren Leitung hatte der Prälat des evangelischen Kirchenkreises Nordbaden, Traugott Schächtele, übernommen. Kretschmann und Schwarz würdigten Sckerls politisches Lebenswerk und dessen Arbeit als parlamentarischer Geschäftsführer der Grünenfraktion im Stuttgarter Landtag. Beide waren den Tränen nahe. Sie sprachen davon, einen engen Weggefährten und Freund verloren zu haben. "Uli Sckerl war ein klugen Gefährten und ein feiner Mensch", sagte Kretschmann am Ende seiner Ansprache.

Oberbürgermeister Manuel Just nannte Sckerl einen "Politiker im besten Sinne". Man habe mit Sckerl hart diskutieren können, es sei ihm aber stets um die Sache gegangen. Prälat Schächtele beleuchtete einige weniger bekannte Seiten des Politikers. Etwa dessen Liebe zu Musik und Literatur – und die Tatsache, dass die Politik den Ehemann und Vater eines Sohns fast bis zuletzt in Anspruch nahm. Sckerl war Anfang der Woche im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.

Foto: Kreutzer

Mitglieder der Kantorenfamilie Langenbach begleiteten die Trauerfeier musikalisch. An deren Ende verteilte der Kreisverband Neckar-Bergstraße vor der Kirche Rotbuchensetzlinge. Sie werden in vielen Weinheimer Gärten gedeihen.