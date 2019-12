Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Die Kommunalwahl mit teils überraschenden Ergebnissen, die Neuaufstellung des Gemeinderats, Rettung von Fähre und Markthaus und die BürgerApp. Das sind nur vier große von vielen weiteren Themen, die in diesem Jahr in Edingen-Neckarhausen aufgeschlagen sind. Ein alphabetischer Jahresrückblick.

Das Jahr startete in Edingen-Neckarhausen erstmals mit einem großen Neujahrsempfang der Gemeinde. 2020 wird auch die Gemeindeehrung in dieses Konzept integriert. Foto: Pilz

> A wie Anfang: Das Jahr startet erstmals mit einem großen Neujahrsempfang der Gemeinde, mit Input von Bürgermeister Simon Michler zu aktuellen Entwicklungen. Rathausmitarbeiter beantworten Fragen der Bürger, Schautafeln zeigten, wo was wie geplant ist. So soll es 2020 auch weitergehen, mit einer Ergänzung: Die Gemeindeehrung wird in dieses Konzept integriert.

> B wie Bauern: Auch in Edingen-Neckarhausen protestieren die Landwirte gegen zunehmende Ressentiments und mangelnde Solidarität. Ohne Pflanzenschutz gehe es nicht, sagen sie. Und dass sie nicht die Schuld am Artensterben tragen. Grüne Kreuze auf der Gemarkung symbolisieren den von "Bauer Willi" angestoßenen Protest. Der örtliche BUND sagt aber, "Bauer Willi" sei Galionsfigur der Agrarindustrie. Noch eine Aktion der Landwirte: "Rücksicht macht Wege breit" sprühen sie auf landwirtschaftlich genutzte Wege für ein besseres Miteinander im Begegnungsverkehr.

> C wie Christdemokraten: Sie erfahren schmerzliche Verluste bei der Kommunalwahl, büßen zwei Sitze ein und geben ihren Status als stärkste Fraktion an die Unabhängige Bürgerliste (UBL) ab.

> D wie digital: Nach Tübingen könnte Edingen-Neckarhausen die zweite Kommune im Land werden, die eine "BürgerApp" zur Onlinebefragung für bestimmte Themen einsetzt. Bürger ab 16 Jahren könnten die Entwicklung der Gemeinde digital mitsteuern.

> E wie "einiges mehr": Ein Jahresrückblick ist nie vollständig. Der Umzug des Tennissports ins Sport- und Freizeitzentrum fehlt, oder die Angebote der Verwaltung für Senioren: eine Rundfahrt mit drei Bussen, Begehungen zur Barrierefreiheit und die große Weihnachtsfeier für alle ab 70 Jahren.

> F wie Fähre: Bis ins Jahr 1483 reicht die Fährverbindung zwischen Neckarhausen und Ladenburg zurück. Mitte des Jahres droht das Aus, weil die Hauptanteilseigner ankündigen, aus dem Geschäft aussteigen zu wollen. Die übrige Fährgemeinschaft stößt bei Bürgermeister Simon Michler in ihrer Not auf offene Ohren. Ab April 2020 übernimmt die Kommune den Fährbetrieb. Das Gesamtpaket zum Preis von 35.000 Euro enthält neben der Fähre weitere technische Geräte und als i-Tüpfelchen das Fährhäuschen. Aus dem malerischen Gebäude, derzeit als Lager genutzt, könnte eine kleine Gastronomie werden.

> G wie Gutachterausschuss: In den letzten Gemeinderatssitzungen erfahren die Zuhörer viel über die Aufgaben von Gutachtern und das Bürokratiemonster, das das Land Baden-Württemberg auf seine Kommunen losgelassen hat. Edingen-Neckarhausen erweist sich, so die SPD, als "gallisches Dorf" und erteilt dem empfohlenen gemeinsamen Gutachterausschuss mit Sitz in Weinheim eine Absage. Aus Kostengründen und auch, weil die Neckargemeinde den Verlust kommunaler Mitbestimmung fürchtet.

> H wie Haushalt: Die Umstellung auf die Doppik ist nicht nur fürs Rathaus keine reine Freude. Das Zahlenwerk soll generationengerechter sein, weil Ausgaben immer Finanzierungsvorschläge gegenübergestellt werden sollen. Inhaltlich bleiben die Zahlen gleich, verstecken sich aber oft in "Produkten". Übersichtlicher ist das nicht. Die Streichliste, die der Gemeinderat bei den Haushaltsberatungen erarbeitet, ergibt knapp 900.000 Euro, die nicht ausgegeben werden sollen. Das dürfte stellenweise gerade im Straßenbau interessant werden.

> I wie Investor: Der Gemeinderat beschließt, das Baugebiet "Wingertsäcker-Wiese" einem Investor zu verkaufen, der auch die Erschließungskosten übernimmt. Zwei Besonderheiten gibt es: Eine Arbeitsgruppe hat ökologische und soziale Kriterien aufgestellt, die der Investor erfüllen muss. So soll unter anderem das sogenannte "Einheimischen-Modell" zum Tragen kommen. Es ermöglicht Familien vom Ort, leichter an ein neues Zuhause zu kommen.

> J wie Jugendgemeinderat: Gründungsmitglied Finja Kettner übernimmt den Vorsitz. Im Oktober schließt der JGR dank der Unterstützung durchs Repair-Café die aufwendige Renovierung der Max-Hütte am Fährkopf in Neckarhausen ab. Zur offiziellen Übergabe im November laden die Jugendlichen die Witwe von Namensgeber Max Bassauer ein.

> K wie Klima: BUND und Nabu machten gemeinsame Sache und klinken sich in die globalen Freitagsdemonstrationen für einen besseren Klimaschutz ein. Um Landwirte und Klimaschützer an einen Tisch zu bringen, kündigt Bürgermeister Simon Michler fürs neue Jahr eine offene Plattform für Gespräche an.

> L wie Linke: Mit Edgar Wunder und Marion Miltz-Savidis erringen erstmals Vertreter der Partei "Die Linke" zwei Sitze am Ratstisch. Damit sind nun vier Kreisräte Teil des Gemeinderats: Neben Wunder sind das Dietrich Herold (UBL), Thomas Zachler (SPD) und neu auch Bürgermeister Simon Michler (CDU).

Das Markthaus in Neckarhausen ist zumindest für die kommenden beiden Jahre gerettet. Zu verdanken ist das der Initiative von Bürgermeister Simon Michler. Foto: Pilz

> M wie Markthaus: Der kleine Supermarkt in Neckarhausen wird von der wirtschaftlichen Schieflage des Mannheimer Mutterhauses getroffen, die Schließung droht. Dem Vorschlag von Bürgermeister Michler, den Einkaufsmarkt zunächst für zwei Jahre mit jeweils maximal 25.000 Euro zu stützen, schließt sich der Gemeinderat mit großer Mehrheit an – um die Nahversorgung im Ortsteil zu sichern, aber auch, weil der Supermarkt integrative Beschäftigungsverhältnisse unterhält.

> N wie Neckarhausen-Nord: Nach langer Vorlaufzeit gewinnt das neue Baugebiet jetzt langsam ein Gesicht: Das Gelände der Kleintierzüchter Neckarhausen wird eingeebnet. Hier soll 2020 der erste Bauabschnitt für Mehrfamilien- und Reihenhäuser mit Schwerpunkt auf bezahlbarem Wohnen entstehen.

> O wie Offene Grüne Liste (OGL): Die OGL profitiert bei der Kommunalwahl vom Bundestrend, die Fraktion wächst von vier auf fünf Gemeinderäte. Doch es bleibt unruhig: Nach Uli Wetz und Angela Stelling ist Ulf Wacker der dritte Gemeinderat in zwei Jahren, der die Fraktion wieder verlässt. Wie seinerzeit Wetz behält Wacker sein Mandat aber als Einzelgemeinderat.

> P wie Phosphor: Die knappe Ressource ist essenziell für das Wachstum von Organismen und Bestandteil von Kunstdüngern. Der Gesetzgeber fordert nun die Rückgewinnung aus Klärschlämmen und entsprechende Konzepte. Im Rhein-Neckar-Kreis kündigen 13 von 15 Abwasserverbänden ihren Beitritt zu einer neuen Phosphor-Recycling GmbH der AVR an. Die Edingen-Neckarhäuser Gemeinderäte wollen das auch, doch die Bürgermeister im Verband sagen "Nö". Sie streben eine Kooperation mit dem Abwasserverband "Bergstraße" an, um über gemeinsame Ausschreibungen bessere Preise zu erzielen.

> Q wie Querelen: Die bleiben im Gemeinderat in diesem Jahr weitestgehend aus. Ein Geschacher um die Bürgermeister-Stellvertreterposten wie in Schriesheim gibt es nicht. Erster Bürgermeister-Stellvertreter wird Dietrich Herold (UBL). Nach der Kommunalwahl habe sich der Gemeinderat in guter Atmosphäre konstruktiv zusammengefunden, sagt Bürgermeister Simon Michler. Es seien "22 vernünftige Menschen" gewählt worden.

> R wie Rund ums Schloss: Das Traditionsfest der Vereine ist wieder gut besucht, aber die Staffelübergabe bei der Koordination läuft nicht ganz rund und die Ausdehnung von Straußwirtschaften gerät bei manchen Vereinen zu Lasten anderer. Ein wenig mehr Angebot für junge Familien würde "RumS" guttun.

> S wie "Sheilas Sonnensegel": Das Sonnensegel über dem grünen Klassenzimmer in der Fischkinderstube erhält im Sommer den Namen seiner Gönnerin. Das Ehepaar Sheila und Carl-Horst Brune war neben Traudel Engelhorn Großsponsor. Brunes sind inzwischen verstorben, haben aber testamentarisch weiter finanzielle Unterstützung für die Fischkinderstube zugesagt. Umso ärgerlicher, dass es dort immer wieder zu Vandalismus kommt.

> T wie Tempolimit: Immer wieder beklagen Bürger Tempoüberschreitungen. Auswertungen der Hinweistafeln zeigen aber, dass die Mehrheit angepasst fährt. Die Fortschreibung des Lärmaktionsplans macht es möglich, dass an verschiedenen Stellen wie der Neckarhauser Straße in Neu-Edingen Tempolimits auf 30 Stundenkilometer leichter beim Rhein-Neckar-Kreis durchsetzbar sind.

> U wie "unerwünscht: Ob Trifluoracetat der einzige unerwünschte Stoff im Neckar ist, darf nach Ansicht von Fachleuten bezweifelt werden. Der Gemeinderat beschließt mehrheitlich, für den Notfall ein zweites Standbein zur Trinkwasserversorgung aufzubauen. Die Druckerhöhungsleitung zum Wasserbezug übers Mannheimer Netz soll bis Ende 2020 stehen. Kostenpunkt: eine knappe Million Euro.

> V wie VHS: Der Gemeinderat beschließt, Hermann Ungerer die hauptamtliche Leitung der Bildungseinrichtung zu übertragen, und stockt seine Stundenanzahl von fünf auf 20 auf. Das reicht zwar immer noch nicht für das, was Ungerer aus der Einrichtung gemacht hat, doch es ist ein erster Schritt raus aus dem bisherigen Minijob.

> W wie "wunderbar": Große Klasse, was die Freiwillige Feuerwehr leistet. An Heiligabend absolvierte die Wehr den 104. Einsatz des Jahres, in dem sich das neue Schwebefahrzeug bereits bezahlt gemacht hat. 2019 beginnt für die Brandschützer mit einem historischen Schritt: Beide Abteilungen fusionieren auch offiziell zur "Freiwilligen Feuerwehr Edingen-Neckarhausen". Und die stellt sich auch bei Veranstaltungen neu auf. Am Ehrungsabend unterzeichnen die deutschen Feuerwehrleute zusammen mit den französischen Freunden erstmals eine eigene Partnerschaftsurkunde. Die Jugendfeuerwehr feiert ihr 50-jähriges Bestehen und organisiert ein großes Pfingstzeltlager mit Teilnehmern auch aus Frankreich.

> X wie "Xangverein": Der Gesangverein 1859/1897 Neckarhausen feiert würdig seinen 160. Geburtstag mit all seinen Chören. Mit dabei ist der jüngste Ableger, der Kinderchor in Kooperation mit der Graf-von-Oberndorff-Schule. Kurz vor Jahreswechsel geht Chordirektor Walter Muth. Wie es jetzt mit Männer- und Kinderchor weitergeht, kommunizierte der Verein bislang nicht. Und noch ein Verlust: Der ASB-Frauenchor löst sich wie angekündigt auf.

> Y wie Yannig Robin: Der Bürgermeister der Partnergemeinde Plouguerneau schreibt als einer von mehreren Autoren des neuen Buchs in der Reihe "Bausteine zur Ortsgeschichte" seine Gedanken zur über 50-jährigen Freundschaft beider Kommunen nieder. Es ist ein besonderes Buch, quasi "hinne wie vorne" mit demselben Inhalt, aber zweisprachig. Ein Kniff, der das mit viel Fleißarbeit von IGP-Ehrenvorsitzendem Erwin Hund erschaffene Werk auch in der Partnergemeinde interessant macht.

> Z wie Zukunft: Die Zukunft von Edingen-Neckarhausen haben rund 100 Beteiligte der Zukunftswerkstatt im Leitbild "Edingen-Neckarhausen 2030" formuliert. Zweimal jährlich soll es künftig den Agenda-Ausschuss beschäftigen und sich in Beschlüssen des Gemeinderats widerspiegeln.