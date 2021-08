Hirschberg. (krs) Fünf Fahrzeuge sind am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn A5 zwischen Hirschberg und Weinheim in Richtung Darmstadt kollidiert. In einer ersten Mitteilung sprach die Polizei noch von fünf Verletzten, zum Teil schwer, korrigierte die Angaben aber inzwischen. Vier Personen seien mit dem Schrecken davon gekommen, nur ein Mann kam mit leichten Blessuren vorsorglich ins Krankenhaus. Und noch etwas berichtigten die Beamten auf Nachfrage: Bei der zuvor geäußerten Kritik der Polizei an der angeblich nicht vorhandenen Rettungsgasse habe es ein Missverständnis gegeben, sagte eine Sprecherin.

"Aufgrund der fehlenden Rettungsgasse gelang es den Einsatzkräften nur unter erschwerten Bedingungen, die Einsatzstelle zu erreichen. Die Polizei appelliert, im Falle eines Staus immer eine Rettungsgasse für Einsatzkräfte freizuhalten!", hieß es in der ersten Mitteilung der Ordnungshüter. Daraufhin meldeten sich Leser bei der RNZ und kritisierten, dass es bei dem Unfall kaum möglich gewesen sei, eine Rettungsgasse zu bilden, da er sich in einem engen Baustellenbereich ereignete. Einen Tag später gab die Sprecherin der Polizei den Lesern recht. Aufgrund der Baustelle sei es tatsächlich schwierig, dort eine Rettungsgasse zu bilden. Der Appell sei allgemeiner Natur gewesen und stehe nicht in Zusammenhang speziell mit diesem Unfall, erklärte die Sprecherin weiter.

Die Fahrerin eines Audi hatte am Donnerstag gegen 15.35 Uhr auf der linken Spur im Baustellenbereich verkehrsbedingt abbremsen müssen. Der Fahrer in einem nachfolgenden schwarzen Ford übersah dies aufgrund von Unachtsamkeit beziehungsweise zu geringem Abstand. Der Wagen fuhr auf den Audi auf. Der wiederum auf den Ford folgende Fahrer eines schwarzen Audi konnte ebenso nicht mehr rechtzeitig bremsen, der Pkw prallte auf den Ford. Der danach folgende Sprinter konnte zwar noch stoppen, nicht jedoch der dahinterkommende Ford Fiesta, der infolgedessen dem Sprinter hinten reinfuhr und diesen noch auf den schwarzen Audi schob. In jedem Auto befand sich nur eine Person.

Die Beamten leiteten den Verkehr an der Unfallstelle über den Standstreifen um. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro. Auf der A 5 staute sich der Verkehr auf bis zu sieben Kilometer Länge.

Update: Freitag, 27. August 2021, 19.30 Uhr