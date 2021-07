Edingen-Neckarhausen. (RNZ) Aufgrund von Bauarbeiten im Bereich der Autobahnunterführung (A656) wird die Neckarhauser Straße in Neu-Edingen ab Montag, 12. Juli, bis Freitag, 20. August, für den KFZ-Verkehr gesperrt. Hiervon ist auch die Buslinie 46 der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) betroffen.

In Fahrtrichtung Friedrichsfeld werden die Busse der Linie 46 ab der Haltestelle Neu-Edingen Gewerbegebiet über die L597 (Friedrichsfelder Straße) umgeleitet. Aus der Gegenrichtung kommend fahren die Busse über die Platanenstraße, Schwabenstraße und L597 (Friedrichsfelder Straße) weiter Richtung Neckarhausen.

Die Haltestellen Lilienstraße, Breslauer Straße und die südliche Halteposition Neu-Edingen Gewerbegebiet entfallen in beiden Fahrtrichtungen. Die Haltestelle Ahornstraße entfällt in Fahrtrichtung Friedrichsfeld, wird jedoch in der Gegenrichtung zusätzlich bedient, teilt die RNV mit.