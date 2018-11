Das Guckkastentheater hat sich an die Dreigroschenoper (Text: Bertolt Brecht, Musik: Kurt Weill) herangewagt. Um das epochale Werk auf stimmige und sinnhafte Art interpretieren zu können, haben sich die Darsteller auch in Politik, Zeitgeschichte und Gesellschaftskritik fortgebildet. Unterstützt werden sie durch die Technik- und Bühnenbild-AG. Foto: K

Von Günther Grosch

Weinheim. Die Vorbereitungen für ein umfangreiches Musiktheaterprojekt des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums laufen auf Hochtouren. Rund 30 Schüler sind derzeit dabei, Bertolt Brechts "Dreigroschenoper" einzustudieren.

Premiere ist am Freitag, 26. Mai, im Musiktheater der Schule. "Insgesamt liegen fünf Termine vor den Sängern und Schauspielern", heißt es in einer Pressemitteilung der Schule: "Das Lampenfieber steigt."

Auch wer Brechts Stück noch nie gesehen hat, kennt wohl die freche Melodie zur Moritat von Mackie Messer: "Und der Haifisch, der hat Zähne." Vor vielen Jahren dudelten die Ohrwürmer aus der Dreigroschenoper in Kaufhäusern rauf und runter. Aber damals waren die beteiligten Schüler der DBS noch gar nicht auf der Welt.

Trotzdem schätzen viele von ihnen die Dreigroschenoper, denn das Werk ist in seiner Form, seiner Vielfalt, seinem Aufbau und in seinen Melodien einzigartig, heißt es in der Vorschau weiter. Die Musik arrangierte Kurt Weill.

Der weltberühmte Komponist vermischte Elemente aus Jazz und Tango, Blues und Jahrmarktsmusik und garnierte sie mit ironischen Seitenhieben auf Oper und Operette. Das Guckkastentheater der DBS ist für seine alljährlichen Musicalaufführungen bekannt.

Einige Schüler üben sich seit Jahren im Schauspiel, manche singen in Chören oder haben in den Stücken zuvor bereits Soloparts übernommen. Die Zuschauer dürfen von der Darbietung also einiges erwarten.

Die Interpretation der Dreigroschenoper durch die "Gucker", ergänzt von der Bühnenbild- und der Technik-AG sowie durch Marion Ströbel, zuständig für die Kostüme, wagt einen Balanceakt zwischen Unterhaltungsstück und Gesellschaftsanalyse.

Die besondere Herausforderung des Klassikers besteht darin, dem Aspekt der Unterhaltung gerecht zu werden, ohne den sozialkritischen Inhalt über die Mechanismen von Macht, Politik und Verbrechen zu verharmlosen.

Diese Zielsetzung erfordert bei den jugendlichen Darstellern ebenso wie bei den bildenden Künstlern neben Einfühlungsvermögen und Spielwitz vor allem Verständnis auf historischem, politischem und gesellschaftskritischem Gebiet. Nicht allein deshalb waren Zusatzproben - wie in den Osterferien - aber auch während der Schulzeit notwendig, damit am Ende alles sitzt.

In vielen Bereichen erweist sich die Geschichte der Dreigroschenoper als überaus zeitgemäß, heißt es im Pressetext weiter. Und so besitzen nicht nur Haifische die beneidenswerte Eigenschaft, dass ihre Zähne ein Leben lang immer wieder nachwachsen.

Ähnlich verhält es sich in der Geschichte um die Hinterhältigkeit Mackie Messers: Gab es schon damals ehrenwerte, sympathische Männer in Politik und Wirtschaft, die in Korruptionsskandale verwickelt sind, so gibt es die heute noch immer.

Pro Abend erwartet das Personal des "Guckkastentheaters" rund 150 Zuschauer. "Vor allem eine großzügige Spende der Freudenberg-Stiftung ermöglichte ein besonders freies Arbeiten aller Beteiligten und eine erstmalige Zusammenarbeit mit Musikern von außerhalb der Schule", heißt es abschließend.

Info: Premiere feiert die Aufführung der Dreigroschenoper am Freitag, 26. Mai, 19.30 Uhr, im Musiktheater der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Weitere Vorstellungen finden am 28., 29. und 30. Mai sowie am 2. Juni, jeweils um 19.30 Uhr statt.