Weinheim. (wei) Die Kommune Weinheim zählt erstmals mehr als 44.000 Einwohner und baut ihre Position als größte Stadt im Rhein-Neckar-Kreis aus. Zum 31. Dezember 2014 zählte das Statistische Landesamt exakt 44.044 Einwohner. Das sind rund 320 mehr als vor einem Jahr. Seit 2002 wächst die Bevölkerungszahl nach Rückgängen in den Vorjahren wieder an; 2010 wurde erstmals die 43.000-Einwohner-Marke geknackt. Wie in den Vorjahren rührt das Wachstum auch aus einem Zuzug von neuen Bewohnern - diesmal sogar von Familien mit Kindern.

Mehr Geburten als Sterbefälle

Denn alleine das Neubaugebiet "Lützelsachsen Ebene", das erstaunlich schnell bebaut und besiedelt wird, beschert der Stadt 327 neue Bürger. Mit 4867 Einwohnern ist Lützelsachsen damit mit Abstand der größte Ortsteil; vor Sulzbach - der Nordortsteil zählt 2683 und damit 29 Menschen weniger als im Vorjahr - und Hohensachsen, das um 13 Bewohner auf insgesamt 2568 Menschen wächst. Oberflockenbach gewinnt 20 Leute dazu und liegt nun bei 2336 Einwohnern, Rippenweier gewinnt 16 Einwohner und meldet die Gesamtzahl von 1063, Ritschweier verliert neun Bürger und steht nun bei 304.

Die Entwicklung in der "Kernstadt" ist unterschiedlich. Die Innenstadt legt mit 53 neuen Bürgern recht kräftig auf 4682 zu. Offensichtlich wirken sich die neuen Wohnungen an Schlossberg oder Leibnizstraße aus. Auch in der "Südstadt" wohnen 30 Personen mehr als vor Jahresfrist. In den Stadtteilen, in denen in den vergangenen Jahren keine Baugebiete entwickelt wurden, ist die Bevölkerungszahl rückläufig oder stagnierend. Am meisten in der Weststadt. Der mit 16.153 Einwohnern nach wie vor deutlich stärkste Stadtteil ist um 85 Personen geschrumpft. Das "Müll" und die Nordstadt bleiben in etwa gleich groß.

Stark unterschiedlich in Weinheim ist der Ausländeranteil, der seit Jahren mit rund 13 Prozent (Gesamtstadt) gleichbleibend ist. Er differiert von über 17 Prozent in Innen-, West- und Nordstadt bis unter fünf Prozent in Oberflockenbach, Ritschweier und Hohensachsen.

Es besteht ein deutlicher Überschuss der Geburten gegenüber den Sterbefällen. 502 Verstorbenen stehen 614 Neugeborene entgegen. Allerdings hängt der Standort der GRN-Klinik mit seiner Geburtenabteilung nicht unmittelbar mit der Bevölkerungsstatistik zusammen, der Einzugsbereich geht über die Stadtgrenzen hinaus. Aber 614 Babys, die in Weinheim das Licht der Welt entblickten - das ist im Vergleich der letzten zehn Jahre eine sehr hohe Zahl. Nur 2011 waren es vier Kinder mehr; meistens lag die Zahl zwischen 550 und 600. Genau 242 Babys stammen aus Weinheimer Familien und wurden hier auch als neue Erdenbürger gemeldet. Die beliebtesten Namen in Weinheim waren 2014 Marie (14 mal) und Alexander (elf mal). Auf Marie folgen Mia, Emilia, Sophia, Sophie, Lina, Leonie, Anna, Elisabeth und Emily. Hinter Alexander liegen Elias, Julian, Ben, Felix, Luca, Max, Vincent, Jonas und Luis.

Die Zahl der Eheschließungen ist hoch und liegt mit 408 Trauungen etwa im Schnitt der letzten 15 Jahre. Viele Paare reisten von außerhalb zum Ja-Wort an, die meisten (41) aus Mannheim und Viernheim (15). Es gab aber auch Anmeldungen aus Hamburg und Berlin, eine sogar aus den USA. Signifikant ist die Zahl der Kirchenaustritte, nämlich 366. Das sind fast doppelt so viele wie in 2011 oder 2012.