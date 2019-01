Über 250 Amateurhändler beteiligten sich am Flohmarkt. Foto: Dorn

Weinheim. (keke) Vor Monatsfrist "brummte" es beim verkaufsoffenen Erlebnissonntag des "Weinheimer Herbstes" in der Innenstadt. Am vergangenen Wochenende ging es nur einige hundert Meter Luftlinie davon entfernt ebenfalls zu wie in einem Bienenstock. Im Quartier "Rund um den Rodensteiner Brunnen" im historischen Altstadtviertel standen der traditionelle Flohmarkt und die Besichtigung der von den Bewohnern fein herausgeputzten "Offenen Innenhöfe" auf dem Programm.

Bereits die ersten Sonnenstrahlen des Tages rückten das geschäftige Treiben der Ständebetreiber ins rechte Licht. Spaten und Flinte zu Hause lassend, schwärmten zur gleichen Zeit die Truppen der Schatzsucher und Schnäppchenjäger mit Gepäcktrolleys, Rucksäcken und dem spähenden Auge für das "gewisse Etwas" aus. "Früher Vogel fängt den Wurm", lachte einer der schon nach kurzer Zeit fündig gewordenen Suchenden. Und trug als "Schatz" die von ihm schon seit langem gesuchte hölzerne Bütt nach Hause, in der mit Sicherheit mehr als nur eine goldene Rebe aus dem Wingert transportiert worden war.

Mehr als 250 Amateurhändler reihten ihre Angebote und Auslagen aneinander. Viele Interessenten mussten auf das kommende Jahr vertröstet werden, wie aus dem Stadt- und Tourismusmarketing zu vernehmen war. Zum "Schnäppchen stöbern" gesellte sich an vielen Stellen ein "Lecker essen". Lavendelkuchen und indische Linsensuppe am Erbsenbuckel konkurrierten mit Krustenbraten und fangfrischen Odenwaldforellen in der Hauptstraße. Und unterhalb des Rodensteiner Brunnens, wo viele "Warmesser" die traditionelle Kürbissuppe der "Grünen" auslöffelten, gab es als Nachschlag zusätzlich Crêpes, Waffeln und Schmalzbrote.

"Hier tun sich Kleinode auf", zeigten sich viele Besucher beim Blick hinter die Kulissen des historischen Wohn- und Geschäftsviertels überrascht und begeistert. Dank der Eigeninitiative vieler zugezogener "Neu-Rodensteiner" putzt sich das lange Jahre in den Dornröschenschlaf versunkene Quartier von Jahr zu Jahr mehr heraus. Urige Gewölbekeller wurden ausgebaut und ehemalige Scheunenanbauten liebevoll integriert, altes Gemäuer freigelegt und schmiedeeiserne Toren und Türen entrostet und abgelaugt. Und ins 21. Jahrhundert hinübergerettete Jugendstilfenster erlauben Einblicke in jene Zeiten, als das Herz der Zweiburgenstadt intensiv schlug und das Weinheimer Geschäftsleben pulsierte.