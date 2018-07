Vom Ostportal her führte die 81-jährige Ilse Weber aus der Talstraße mit ihrem Motorroller die erste Wagenkolonne in Richtung Ladenburg an. Bürgermeister Hansjörg Höfer hielt diesen Moment mit seinem Smartphone fest. Fotos: Peter Dorn

Von Carsten Blaue

Schriesheim. Dünne Nebelschleier hängen in den Bäumen des Branich. Die Morgensonne schiebt sich zwischen den lockeren Wolken durch. Der Tag beginnt schon recht warm. Es ist gegen 6.30 Uhr. Der Branichtunnel ist seit knapp einer halben Stunden für den Verkehr freigegeben. Und in der Schmalen Seite gibt es einen kleinen Stau. Kann ja gar nicht sein, denkt man sich. Doch die Müllabfuhr leert die braunen Tonnen. Halb so wild. Denn nur wenige wollen zu dieser Zeit raus ins Tal. Und die Allermeisten fahren sowieso durch den Tunnel.

"Das ist schon ein ganz besonderer Morgen", sagt Bürgermeister Hansjörg Höfer. Auch er ist etwas früher aufgestanden, um am Westportal den Moment zu erleben, in dem das rote Licht der Ampeln erlischt und die ersten Fahrzeuge im regulären Betrieb durch die Röhre rollen. Zwar hätte er das gerne schon am Sonntag erlebt. Doch der Rathauschef hängt das nicht zu hoch. Ist jetzt eben so gelaufen. Was zählt, ist die gestrige Freigabe. Natürlich sind auch Bauleiter Ralph Eckerle, sein Stellvertreter Volker Staudacker und die Tunnelwärter vonseiten des Rhein-Neckar-Kreises, Benjamin May und Matthias Knörzer, da. Und der neunjährige Ben-Joel Vogel mit seinem Vater Tobias.

Der Junge hatte am vergangenen Samstag beim Tunnel-Quiz mitgemacht und die Jungfernfahrt durch den Tunnel nach dessen regulärer Öffnung gewonnen - illegal soll es ja schon so manche Durchfahrer in den vergangenen Tagen gegeben haben, sogar auf Fahrrädern.

Jedenfalls stehen die Vogels nun mit ihrem augenscheinlich frisch gewaschenen Volvo XC 90 vor dem westlichen Tunnelmund, und eigentlich könnte es losgehen, doch Tobias Vogel muss erst noch ein Interview fürs Radio geben. In diesem Moment knarzt das Funkgerät von Staudacker. Seine Kollegen melden sich vom Ostportal: "Wie sieht’s bei Euch aus? Hier stellen sie sich schon auf." Im Tal warten viele darauf, dass sie losfahren dürfen.

Noch ein paar Fotos von Ben-Joel, dann fährt sein Vater los. Damit sie wirklich die Ersten sind, geht die rote Ampel erst etwas später aus. Dann passiert eine Weile nichts - bis die ersten Lichter in der Tiefe des Tunnels auftauchen. Ganz vorne fährt ein Motorroller und zieht eine lange Autoschlange hinter sich her. Auf dem Zweirad sitzt die 81 Jahre alte Ilse Weber aus der Talstraße, fährt hupend und strahlend an Höfer und den anderen vorbei und rollt mit weniger als den erlaubten 70 Stundenkilometern in Richtung Ladenburg. Dahinter winken die ersten Tunnelfahrer aus den Fenstern, recken die Daumen in die Höhe und winken. Beifahrer halten ihre Smartphones auf die Straße gerichtet, um den großen Augenblick zu filmen. In Richtung Odenwald ist Bäcker Kalle Bernauer aus Wilhelmsfeld einer der Ersten. Und wenig später ist auch Ilse Weber wieder da, um durch den Tunnel wieder nach Hause zu fahren.

An diesem Morgen ist die L 536 "neu" noch keine Normalität: "Heute ist der schönste Tag", freut sich Weber später vor ihrem Haus: "Ich hab’ schon beim Spatenstich gesagt, dass ich mit dem Roller durchfahren. Eigentlich wollte ich den Hartmanns Peter mitnehmen. Aber daraus wurde ja nichts", lächelt Ilse Weber später vor ihrem Haus. Frühschwimmerin im Waldschwimmbad ist sie: "Und früher bin ich nie aus meinem Hof rausgekommen." Gestern ist es kein Problem mehr: "Ich wohne jetzt 65 Jahre im Tal. Ich hab’ ja nicht geglaubt, dass ich das noch erlebe." Auch Floristin Marie Luise Edelmann ist guter Dinge. Am späten Vormittag sagt sie in ihrer "Blumenkammer" in der Talstraße 51: "Wir können schon froh sein, da braucht man gar nicht drüber reden. Sicher werden mir am Abend ein paar Kunden wegfallen - die Männer, die noch schnell für ihre Frau einen Strauß holen. Aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt."

Auf der neuen Wirtschaftswegbrücke in der Leutershäuser Straße bleiben im Laufe des Tages viele Spaziergänger und Fahrradfahrer stehen, um sich den Verkehr anzuschauen. Erwin Schnatz ist auch gekommen: "Ich komme ursprünglich aus Biblis, wohne aber seit 18 Jahren in Schriesheim." Er versteht die ganze Aufregung seit Sonntag nicht: "Dass der Tunnel zwei Tage später aufgemacht wurde, ist doch völlig egal. Wenn man sich wegen allem so aufregen würde!" Gerade die Kritik des Grünen-Landtagsabgeordneten Uli Sckerl hat er nicht verstanden: "Als hätten die keine anderen Sorgen!".

Schnatz und die anderen erleben um 11 Uhr von der Brücke aus die erste kleine Verkehrsbehinderung am Westportal. Ein Bagger hat sich im Schneckentempo durch den Tunnel gequält und lässt jetzt erst mal alle anderen Fahrzeuge vorbei. Oben in der Tunnelwarte werden sie es wahrgenommen haben - denn der automatisierten Sicherheits- und Betriebstechnik entgeht eigentlich nichts. Über Monitore sind Messwerte ablesbar. Zudem haben Kameras jeden Winkel des Tunnels im Blick.

Vor den Schirmen sitzt Hans Nendzig von der Firma PKE. In Abstimmung mit den Verantwortlichen aus dem Regierungspräsidium und dem Landratsamt arbeitet auch er an einer Lösung, damit die automatische Störungsmeldung aus dem Tunnel an den Rhein-Neckar-Kreis möglichst bald funktioniert. Aufgrund dieser Lücke in der Meldungskette kam es zur verzögerten Verkehrsfreigabe. Doch daran werden gestern die wenigsten denken, als sie zum ersten Mal durch den Branichtunnel fahren.