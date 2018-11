Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. Das evangelische Gemeindehaus in Leutershausen glich kürzlich einem Tor in eine andere Welt. Gekleidet in kunstvoll bedruckte Sarongs, mit einer ehrerbietenden Verneigung und dem malaysischen Willkommensgruß "S(e)lamat Datang", hießen die Frauen der Leutershausener Weltgebetstagsgruppe die Gäste zu einem Informationsabend über das diesjährige Weltgebetstagsland Malaysia willkommen.

Der Weltgebetstag, die weltweit größte ökumenische Basisbewegung von Frauen, wird jedes Jahr Anfang März in rund 170 Ländern der Erde gefeiert und dort jeweils von Frauengruppen christlicher Kirchen organisiert. Die Vorlage für den weltumspannenden Gottesdienst wird jedes Jahr von Frauen in einem anderen Land gestaltet - diesmal von Frauen aus Malaysia.

Im Vorfeld finden Informationstreffen über das Ausrichtungsland, dessen Menschen und Kultur sowie über die Situation der Frauen in dem jeweiligen Land statt.

Traditionell sind die Infoabende der 15 katholischen und evangelischen Frauen der Leutershausener Weltgebetstags-Gruppe auch ein landestypisches kulinarisches Erlebnis. Liebevoll zubereitet von Hedwig Möller, Gertrud Marlowe, Ute Hohmann und Dorothea Willnauer-Koenig duftete in den Töpfen auf den stilvoll dekorierten Tischen ein pikantes malaysisches Gemüse-Curry aus Blumenkohl, Zuckerschoten, Bambussprossen, Tofu und Karotten, gewürzt mit einer raffinierten Curry-Paste. Dazu Krabben-Chips, ein knuspriges Fladenbrot und exotische Früchte.

Bei "Yogi-Schoko-Tee" aus fairem Handel und Gitarrenbegleitung von Stefanie Slesina wurden dazu Lieder gesungen und Gebete gesprochen. Im Anschluss entführten Edna Schröder und Dorothea Stotz von der Heide die Gäste in einem informativen Vortrag nach Malaysia. Getrennt durch das südchinesische Meer besteht es aus der westmalaiischen Halbinsel und dem ost-malaiischen Borneo. 21 Millionen der knapp 30 Millionen Einwohner leben im Umkreis der Hauptstadt Kuala Lumpur, was so viel heißt wie "Schlammige Mündung". Etwa die Hälfte der Bevölkerung sind Malaiier, die andere Hälfte ist überwiegend chinesischer oder indischer Abstammung. Der Islam ist die offizielle Staatsreligion in Malaysia.

Mangrovensümpfe, tropische Regenwälder und traumhafte Strände und Tauchgründe machen das wirtschaftlich aufstrebende Malaysia zu einem Touristenparadies. Doch neben landschaftlicher Schönheit und multikultureller Vielfalt ist Malaysia auch ein von Ungerechtigkeiten und Unterdrückung geprägtes Land, in dem es nicht ungefährlich ist, offen Kritik zu üben. Mutig stellten die malaiischen Frauen den diesjährigen Weltgebetstag unter die biblische Losung "Steht auf Gerechtigkeit".

In den Fokus ihrer Liturgie nahmen sie die Menschenrechte und die malaiische Menschenrechtsaktivistin Irene Fernandez, die sich insbesondere für die Menschen- und Arbeitnehmerinnen-Rechte der knapp einer halben Million Hausangestellten in Malaysia einsetzt. Ohne Verträge, geregelte Arbeitszeiten, Mindestlohn und soziale Absicherung, bedroht von Gewalt und sexueller Misshandlung, werden viele der überwiegend Migrantinnen zum Opfer von Ausbeutung und Menschenhandel.

Über die Bewusstmachung hinaus werden mit der Kollekte der Weltgebetstags-Gottesdienste jedes Jahr rund 230 Projekte für benachteiligte Frauen auf der ganzen Welt unterstützt.

Info: Die Gottesdienste zum Weltgebetstag werden am Freitag, 2. März, um 18.30 Uhr, in der katholischen Kirche Leutershausen sowie um 19 Uhr in der evangelischen Kirche Großsachsen gefeiert.