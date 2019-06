Von Nicoline Pilz

Hirschberg. Feuerwehrkommandant Peter Braun hat den für eine Kommune in der Größe Hirschbergs höchsten Dienstgrad erreicht: In der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr beförderte Bürgermeister Manuel Just den Oberbrandmeister zum Hauptbrandmeister.

Braun, so sagte Just, gelte durch seine "ruhige und ausgleichende Art" als Idealbesetzung für das Amt des Kommandanten. Er habe die beiden Abteilungen nach der Fusion behutsam zusammengeführt. "Das verdient allerhöchsten Respekt", betonte Just, als er die Urkunde überreichte.

Das Jahr 2013, hatte Braun eingangs im Rückblick geschildert, sei zwar nicht so ereignisreich wie 2012 gewesen, das Jahr der Fusion zur Freiwilligen Feuerwehr Hirschberg. Dennoch sei man bei zahlreichen Einsätzen gefordert worden und habe zudem die Planungen für das diesjährige Jubiläum "125 Jahre Feuerwehrwesen in Hirschberg" vorangetrieben. Braun erwähnte die Teilnahme an Seminaren sowie Aus- und Fortbildungen, mahnte jedoch auch einen verstärkten Übungsbesuch an.

Er erinnerte an gesellige Veranstaltungen wie den etwas verregneten Tag der offenen Tür und den Besuch der Partnerfeuerwehr in Chaponost bei Brignais zu deren 150-jährigem Jubiläum.

Abschließend dankte er Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat für eine "vertrauensvolle" Zusammenarbeit, was Just später gerne zurückgab. Auch wenn man der Feuerwehr nicht alle Wünsche erfüllen könne, so sei man doch über das Fahrzeugkonzept auf einem guten Weg. Im März wird voraussichtlich der neue Mannschaftstransportwagen ausgeliefert. Dafür steht aktuell das 34 Jahre alte Tanklöschfahrzeug wegen einer defekten Bremsanlage in der Werkstatt.

Der stellvertretende Kommandant Olaf Sebastian gab noch einmal eine Übersicht auf die spektakulärsten von insgesamt 65 Einsätzen, darunter 15 Brandeinsätze, 41 technische Hilfeleistungen und neun Fehlalarmierungen.

Dabei begann das vergangene Jahr tragisch: Am 8. Januar half die Feuerwehr dabei, eine vermisste ältere Frau zu suchen, die jedoch kurz darauf verstarb. Ein Dachstuhlbrand und Erdrutsche prägten April und Mai. Im Juni folgte mit zehn Einsätzen in drei Tagen die arbeitsreichste Woche in 2013. Dazu listete Sebastian 20 Brandsicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie 18 Übungen.

Jugendfeuerwehrwart Jochen Lehming erntete die meisten Lacher des Abends, als er unter anderem vom Besuch des Jugendzeltlagers in Altlußheim berichtete: Danach habe man auf dem Rücken von Frank Bletzer 80 Schnakenstiche zählen müssen.

Wie aktiv die Alters- und Reservemannschaft ist, schilderten Werner Pfisterer und auch Bernd Dittes, Altersobmann des Kreisfeuerwehrverbandes. Über die Finanzen berichtete Matthias Kreis. Zu neuen Kassenprüfern ließen sich Alexander Schmitt und Stefan Müller wählen, die Markus Raffl und Michael Rell im Amt folgen.

Seitens des Deutschen Roten Kreuzes Hirschberg bestätigte dessen Vorsitzender Michael Frank: "Mit der Feuerwehr haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit übers Jahr."