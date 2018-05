Von Annette Steininger

Hirschberg/Weinheim. Da ist Abschiedsschmerz, aber auch viel Vorfreude: Die "Bistronauten" sind in Aufbruchstimmung, zieht das Gastro-Team rund um Max Stoll doch bald nach Weinheim um. Nur noch diese Woche können diejenigen, die das Glück hatten, einen Tisch zu ergattern, in der Leutershausener Raiffeisenstraße 1a schlemmen. "Mitte Juni machen wir dann in Weinheim auf", kündigt Stoll an.

In Leutershausen geht es dann Anfang August mit Achim Sagstetter und seinem Restaurant "FantasTisch" weiter.

Derweil laufen die Vorbereitungen der "Bistronauten" und der Handwerker beim alten OEG-Bahnhofs-Gebäude schon auf Hochtouren. Während die RNZ mit Stoll spricht, gräbt sich gerade ein Bagger durch das künftige Außengelände. Dort sollen künftig 25 Personen ihr Essen genießen können. Innen, im Erdgeschoss, sind zunächst 45 Sitzplätze geplant - "aber mit Luft nach oben", erläutert der 38-Jährige.

Platz war auch einer der Hauptgründe für Stoll die Chance wahrzunehmen, an anderer Stelle wiederzueröffnen. Im ehemaligen "Milchhäusel" ging es mitunter schon etwas beengt zu, zumal die "Bistronauten" ständig ausgebucht waren. Auch in der Küche war kaum Platz für zwei Köche. Und Stoll hat einen sehnlichen Wunsch: "Wieder mehr am Herd zu stehen." Denn aktuell ist der gelernte Koch auch aus besagten Platzgründen mehr mit der Organisation befasst. Sein bewährtes Team - neben ihm drei Festangestellte, darunter die Köche Johannes Raiber und Kilian Hepp, sowie vier Aushilfen - zieht mit um. "Aber ich suche noch Service-Kräfte", sagt Stoll.

Einen großen Raum - mit offener Küche, Restaurant-, Bistro- und Bar-Bereich - plus Sanitärbereich nennt der Pächter dann sein Eigen. Auch einen sogenannten "Gesinde-Tisch", eine lange Tafel, soll es dort geben. Nebenan befindet sich noch ein Saal, der für Veranstaltungen nutzbar ist.

Vom Konzept her bleiben sich die "Bistronauten" treu. Es soll wieder abends ein Menü mit Wahlmöglichkeiten geben. Nach wie vor schwören sie auf regional-saisonale Küche. Zunächst will Stoll dienstags bis samstags öffnen; bei Bedarf kann er sich aber auch mehr Tage vorstellen. Auch tagsüber zu öffnen, schließt er nicht aus. Für ihn ist alles denkbar - vom klassischen Sonntagsbraten über die Bistro-Küche, Frühstück, Kaffee und Kuchen bis hin zu Fast Food aus dem Imbisswagen der "Bistronauten". Sogar über einen Barkeeper denkt er nach. Stoll - der Visionär.

Kein Wunder, dass er auch vor Ideen nur so sprudelt, was die Einrichtung angeht. Ein wenig Historie darf sich seiner Meinung nach schon wiederfinden: So kamen beim Abklopfen der Wände des Gebäudes, das Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut wurde, wunderschöne Backsteine zu Tage, die nun das Raumbild prägen werden. Das Mobiliar wird vornehmlich aus Holz und Stahl bestehen. Selbst für die Toilette hat er sich was Originelles überlegt: einen Gemeinschaftswaschbereich aus einem Steinblock.

Sein großer Wunsch: "Dass uns die Weinheimer so gut annehmen wie die Hirschberger." Da muss ihm aber wohl nicht bange sein. Die ersten Reservierungsanfragen hat er schon.