Von Stefan Zeeh

Hirschberg. Es ist nur eine kleine Änderung der Förderrichtlinien für die Hirschberger Vereine, Organisationen und Kirchen, die der Verwaltungsausschuss am Mittwoch dem Gemeinderat einstimmig zum Beschluss empfahl. Für die Vereine oder Organisationen, die finanzielle Unterstützung bei bestimmten Projekten von der Gemeinde erhalten möchten, bedeutet dies jedoch, dass sie künftig darauf achten müssen, wann sie den Zuschuss beantragen.

Denn aus einem "Kann" wird ein "Muss". Konkret heißt dies, dass der Antrag auf Zuschuss vor dem Beginn eines Bauprojekts oder der Anschaffung eines Gerätes gestellt werden muss. Als Beginn zählt der Zeitpunkt, an dem der Auftrag für die Arbeiten erteilt wurde. Bisher galt eine etwas komplizierte Kann-Regelung. Danach war es möglich, Anträge nach der Auftragsvergabe zu stellen, jedoch konnte dies zu einer Ablehnung des Zuschusses durch den Gemeinderat führen.

"Die Kann-Regelung lässt einiges offen, wir sollten jedoch eine verbindliche Regelung haben", erläuterte Bürgermeister Ralf Gänshirt die Hintergründe. So sei es in der Vergangenheit durchaus zu Ungleichbehandlungen von spät eingegangenen Anträgen gekommen. In einem Fall wurde ein Antrag abgelehnt, da die Notwendigkeit der Anschaffung vorher nicht bekannt war. Die Zusage erteilte der Gemeinderat in einem anderen Fall, da aus zeitlichen Gründen die Umsetzung des Bauvorhabens vor der Entscheidung erfolgte.

"Die Praxis der Vergangenheit wurde als ungut empfunden", sagte Monika Maul-Vogt (GLH) und verwies darauf, dass bisher für Vereine und Kirchen unterschiedliche Förderrichtlinien galten. So enthielten die Richtlinien für die Kirchen bereits seit 2005 einen Passus, nach dem der Förderantrag vor dem Beginn der Beauftragung zu stellen war. Mit der Änderung führe man eine Harmonisierung der Regelungen herbei.

Alexander May (Freie Wähler) sah in einer Antragstellung nach Auftragsvergabe oder sogar nach Abschluss der Arbeiten die Möglichkeit eines Mitnahmeeffekts für die Vereine. Sollte nämlich ein Verein in der Lage sein, ein Projekt finanziell zu stemmen und den Antrag erst nach Abschluss der Arbeiten gestellt haben, sei davon auszugehen, dass der Zuschuss der Gemeinde nicht zur Ermöglichung des Projekts beitrug.

Ein Problem bei der neuen Regelung sah Andreas Stadler (FDP), da die Projekte erst nach dem Beschluss des Gemeinderats begonnen werden können. So gehe Zeit für die Ausführung der Arbeiten verloren, wenn ein Antrag vor der Sitzungspause des Gemeinderats im Sommer gestellt würde, dieser darüber aber erst nach der Sommerpause entscheiden könnte. Gänshirt erkannte darin jedoch kein Problem, denn die Vereine könnten durchaus in dieser Zeit aktiv werden und Gutachten oder Angebote einholen. Zudem könne man erwarten, dass die Vereine mit dem Beginn der Arbeiten warten, bis die Geldgeber zugestimmt haben.

Darüber hinaus schlugen Stadler und Oliver Reisig (ebenfalls FDP) vor, über die Förderung der Kirchengemeinden durch die politische Gemeinde zu diskutieren. Reisig empfand dies als angebracht, da man in einer Zeit lebe, in der zunehmend Menschen aus der Kirche austreten.

Stadler verwies zudem darauf, dass nicht nur die Kirchengemeinden selbst Zuschüsse bekommen, sondern auch verschiedenste Organisationen innerhalb der Kirchen wie etwa der Posaunenchor. "Da wird ganz schön viel bezuschusst", sagte er. "Der Grundsatzbeschluss des Gemeinderats zur Förderung der Kirchengemeinden gilt, kann aber jederzeit infrage gestellt werden", gab Gänshirt diesbezüglich den Ball an die Fraktionen des Gemeinderats weiter.