Von Axel Sturm

Ladenburg. Vor 70 Jahren, am 25. April 1952, wurde die Gründung des neuen Bundeslands Baden-Württemberg vollzogen. Bei der Volksabstimmung zur Neugliederung in den Ländern Baden, Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern am 9. Dezember 1951 stimmten auch die Ladenburger mehrheitlich für die Gründung eines Südweststaats. Über 3000 Wähler und Wählerinnen der 7200-Einwohnerstadt nahmen an der Volksabstimmung teil. Während in Württemberg und Hohenzollern klare Mehrheiten von teilweise über 90 Prozent für die Gründung eines gemeinsamen Südwestlands gefunden wurden, war die Meinung in Baden geteilt.

Ansicht der Stadt Ladenburg im Jahr 1952 (links). Die amtlichen Mitteilungen wurden 1952 vom „Ausscheller“ Wilhelm Sauer verkündet. Repros: Sturm

Nach einem heftigen Abstimmungskampf fiel am 9. Dezember 1951 schließlich die Entscheidung. Insgesamt nahm mehr als 60 Prozent der Bevölkerung an der Volksbefragung teil, wovon sich knapp 70 Prozent für ein einziges Südwestland aussprachen. In Ladenburg votierten 1880 Stimmberechtigte für die Gründung und 1200 gegen die Gründung des neuen Bundeslands. Die Vorbehalte gegen die Erfinder der Kehrwoche, "die Schwaben", waren in Ladenburg doch recht groß, was die Stadtverantwortlichen auch nach der Gründung des gemeinsamen Südweststaats immer wieder zum Ausdruck brachten.

Der offene Zoff um eine Veranstaltung des Landtags zeigt, dass zwischen Badenern und Württembergern auch 70 Jahre nach der Landesgründung noch manches im Argen liegt. Badener fühlten sich ausgegrenzt, weil von Landtagspräsidentin Muhterem Aras keine Vertreter Badens zu einer Jubiläumsveranstaltung im Landtag eingeladen wurden. Die Aussage von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, "er mache jetzt keine Badenquote", bezeichnete der Ex-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck (SPD) als "typisch Kretschmann", der selbst ein Schwabe ist. Ein großer Teil der Ladenburger Bevölkerung sah damals keine Veranlassung, an der Struktur des Landes etwas zu verändern. Die Ladenburger fühlten sich als Teil der badischen Republik (1918-1933) in der Kurpfalz wohl. Die historisch gewachsenen Strukturen, die mit der Gründung eines Südweststaats 1952 verändert wurden, wollten daher viele "Badenser" beibehalten. Was 1952 in Ladenburg geschah, schrieb der langjährige Bürgermeister Reinhold Schulz in seinem Beitrag in der Stadtchronik nieder. Sein Rückblick zeigt auf, was die Menschen in Ladenburg damals bewegte.

> Am 24. Januar werden die Menschen um 22.26 Uhr regelrecht durchgeschüttelt. Ein starkes Erdbeben erschüttert die kleine Stadt, und viele Menschen vermuten eine erneute Explosion in der Anilin in Ludwigshafen. Dort sterben 1948 bei einem Unglück über 200 Menschen, als ein Kesselwagen auf dem BASF-Werksgelände explodiert.

> In der Volksschule (die heutige Dalberg-Grundschule) übergibt Bürgermeister Adam Herdt vier neue Klassenzimmer. Der Bürgermeister verstirbt übrigens nur ein Jahr später am 8. März 1953 im Alter von nur 61 Jahren an einem Herzschlag.

> Im April 1952 wird das Schaufenster der Firma Elektro-Friedrich ein Anziehungspunkt. Dort ist nämlich der erste Fernsehapparat Ladenburgs zu sehen. Von 10 bis 12 Uhr wird dort die Wochenschau ausgestrahlt, und nicht selten bilden sich Menschentrauben vor dem Schaufenster.

> Die Stadt Ladenburg kann auch nach dem Weltkrieg ihren Ruf als "Stadt der Baumschulen" behaupten. Die Baumzählung im Frühjahr 1952 ergibt, dass hier 33.813 Obstbäume blühen.

> Aus dem Juni-Polizeibericht geht hervor, dass Ladenburg ein sicherer Wohnort ist. Zur Anzeige kommen unter anderem zwei Diebstähle, ein Kuppelei-Delikt, drei Körperverletzungen nach Schlägereien und ein Fall wegen unerlaubten Bauens. Es gibt einen Verkehrsunfall, bei dem ein Pferd verletzt wird. 20 Personen, die sich im Straßenverkehr nicht ordnungsgemäß verhalten haben, werden auf die Polizeiwache zum Verkehrsunterricht vorgeladen.

> Im Juni lehnt der Gemeinderat mit 14:4 der Stimmen eine Aussiedlung der Bauern aus der Stadt ab. Die Belastung wäre für die Landwirte und für die Stadt zu hoch gewesen. Die Aussiedlung nach Neubotzheim und Neuzeilsheim wird erst in den 1955er-Jahren vollzogen.

> Der Ladenburger Willi Rieple (SPD) wird zum Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Mannheim-Land gewählt.

> Im Hinteren Rindweg entsteht ein Jugendwohl-Wohnheim (heute Anne-Frank-Kindergarten). In elf Zimmern können 40 Lehrlinge aus auswärtigen Orten wohnen, die in Ladenburg eine Lehre machen.

> Im Gasthaus "Mayerhof" aktiviert sich der Gewerbeverein, der Vorgänger des heutigen BdS-Ortsvereins.

> Mit dem Spiel SV 50 Ladenburg gegen den 1. FC Kaiserslautern wird der moderne Total-Sportplatz an der Wallstadter Straße von prominenten Fußballern eingeweiht. Niemand ahnt damals, dass die "Lauterer" Fritz und Ottmar Walter, Werner Kohlmeyer, Werner Liebrich und Horst Eckel im Jahre 1954 Fußball-Weltmeister werden.

> Auch 1952 gibt es schon Lärmbeschwerden. Eine Marktplatzbewohnerin beantragt die Verlegung der Kerwe vom Marktplatz an einen anderen Platz, was vom Gemeinderat aber abgelehnt wird.

> Im August wird der Haushalt für das Rechnungsjahr 1952/53 verabschiedet. Die Stadtverantwortlichen müssen mit 907.000 D-Mark auskommen, um die kommunalen Aufgaben zu erfüllen. Heute, 70 Jahre später, hat der Haushalt ein Volumen von circa 35 Millionen Euro.

> Im Jahre 1952 leitet der Archäologe und Museumsleiter, Dr. Berndmark Heukemes, eine bahnbrechende Entwicklung ein. Er nutzt seine guten Kontakte zur amerikanischen Armee und beginnt mit der archäologischen Luftforschung in Ladenburg. Er entdeckt dabei mehrere Gutshöfe, den genauen Verlauf der Alten Römerstraße und das Schauspieltheater von Lopodunum. Mit 5500 Sitzplätzen war das Theater der größte römische Theaterbau nördlich der Alpen, was die Bedeutung von Lopodunum für die Römer unterstreicht.

> Ein Blick in die Bevölkerungsstatistik zeigt, dass die Arbeitslosenzahlen auch in Ladenburg steigen. In der 7200-Einwohner-Stadt registriert das damals noch existierende Arbeitsamt Ladenburg 504 Arbeitslose. In Ladenburg werden 1952, 70 Jungen und 44 Mädchen geboren, es gibt 65 Eheschließungen und 87 Todesfälle.

> Der Blick auf die wichtigsten Arbeitgeber ist interessant, denn die damaligen Industriebetriebe gibt es – bis auf die Firma Total – alle nicht mehr. Bei der Firma Nordap-Apparatebau sind 500 Menschen beschäftigt. Die Firma Total Feuerschutz stellt 400 Arbeitsplätze zur Verfügung. Ein großer Arbeitgeber ist auch die Firma BBC mit 250 Arbeitsplätzen.

> Und zum Abschluss noch eine Kuriosität: 1952 werden amtliche Bekanntmachungen nicht nur in der Lokalzeitung, sondern auch vom "Ausscheller" verkündet. Der Gemeinderat beschließt, diese Verkündungsart beizubehalten - obwohl sich die Beschwerden wegen der "Lärmbelästigung" häufen.