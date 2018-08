Weinheim-Lützelsachsen. (keke) Zweimal ist die Schleife der Dirndlschürze links gebunden, einmal rechts: Für Insider ein untrügliches Zeichen, dass zwei der diesjährigen Lützelsachsener Winzerhoheiten "noch unverbandelt und zu vergeben" sind. Um wen es sich dabei handelt, müssen die Besucher des "70. Saasemer Jubiläums-Winzerfestes" vom 5. bis 7. Oktober selbst herausfinden.

Am vergangenen Freitagabend ging es im Rahmen der traditionellen Weinprobe des Verkehrs- und Heimatvereins aber erst einmal darum, die neuen Weiß- und Rotwein-Regentinnen offiziell vorzustellen. Mit Maria Kilian besteigt eine ehemalige Prinzessin den Winzerköniginnen-Thron. An der Seite von Aline I. Meyer hatte die Rechtsanwalts- und Patentanwaltsfachgestellte schon vor zwei Jahren für die nächst höhere Stufe des Regierens Erfahrungen sammeln und "hoheitliche Luft schnuppern" dürfen.

"Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung", so die im November 20 Jahre alt werdende Tochter von Stefan Kilian, dem 1. Vorsitzenden des Verkehrs- und Heimatvereins. Bereits im Alter von vier Jahren habe sie sich gewünscht, einmal als Winzerkönigin von der blumengeschmückten Kutsche herab den weinseligen Anhängern von Gott Bacchus zuzuwinken, so die einen "lieblich-fruchtigen Weißwein" bevorzugende Weinbotschafterin.

"Der liebe Gott hat nicht gewollt, dass edler Wein verderben sollt. Drum hat er uns nicht nur die Reben, sondern auch den nötigen Durst dazu gegeben", hob Maria I. ihr Glas auf eine "fröhlich-unbeschwerte Regentschaft". Christin Weiß (19) und Laura Hufnagel (20) stehen Maria I. als Prinzessinnen zur Seite. In der Familie von Christin habe das hoheitliche Amt Tradition, erklärte Stefan Kilian. Schon ihre Mutter Andrea, ihre Tante Pia und ihre Großtante Agnes hätten als Prinzessinnen, Königinnen und Kurpfälzische Weinprinzessin "Weingeschichte(n)" geschrieben.

Christin, die mit Ann-Kathrin und Lena zwei ältere Zwillingsschwestern und mit Marie-Claire noch eine jüngere Schwester hat, hatte in diesem Sommer am sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Gymnasium der Helen-Keller-Schule ihr Abitur gebaut. Mitte Oktober beginnt sie ein "Internationales Immobilienmanagement-Studium". Seit 16 Jahren bei den Handballern der TSG Lützelsachsen aktiv, hält sie als "Torfrau" bei der HG Saase den Kasten sauber, trainiert als Co-Trainerin deren "Minis" und tollt am liebsten mit ihrem Schäferhund "Samy" in der Natur. Dass mit Christin nun ein weiteres Mitglied der "Familiendynastie" zu winzerhoheitlichem Amt und Würden kommt, ließ auch Emmi Bauder, die erste Bergsträßer Winzerkönigin, strahlen. Im April kommenden Jahres wird Bauder 90 Jahre alt, doch bei den Krönungsfeierlichkeiten auch in diesem Jahr wieder an vorderster Stelle mit dabei zu sein, lässt sie sich nicht nehmen.

Die designierte Prinzessin Laura machte ihr Abitur bereits vor zwei Jahren am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Kinderheim "Haus Mirabelle" in Ladenburg begann sie 2016 die Ausbildung zur Jugend- und Heimerzieherin im Weinheimer Pilgerhaus. Auch "Familien-Nesthäkchen" Laura - Bruder Timo zählt 27, Schwesterherz Julia 31 Jahre - ist Tierfreundin.

Mit "Haushund Hardy", einem "Border Collie Australian Shepherd Mix", würde sie gerne eine Ausbildung zum "Therapiehund" machen: "Aber dafür ist Hardy leider zu alt", bedauert die 20-Jährige. 15 Jahre tanzt Laura bereits in den unterschiedlichen Garden der "Weinheimer Blüten" und gehört seit diesem Jahr auch dem Jugendvorstand an.

Und wie sieht es mit Ambitionen von Laura und Christin aus, mittelfristig selbst den Winzerkönigin-Thron zu besteigen? "Schau´n wir mal wie es weitergeht. Ausgeschlossen ist nichts", verhielten sich beide abwartend. Entsprechende Zukunftspläne bleiben noch ein Geheimnis.

Leider nähere sich ein wunderschönes Regierungsjahr "mit unvergesslichen Momenten" viel zu schnell seinem Ende, bedauerten die noch amtierende Winzerkönigin Christine I. Guthier und ihre Prinzessinnen Lina Stahl und Miriam Hörr: "Nur noch wenige Termine, ehe wir unsere Kronen weitergeben", verabschiedete sich auch Christine mit einem Weinspruch: "Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben. Doch auch den jungen wird geraten sich daran zu laben".

Info: 70. Bergsträßer Winzerfest mit Festabend am Freitag, 6. Oktober, und Krönungszeremonie am Samstag, 7. Oktober, jeweils um 20 Uhr in der Winzerhalle. Jubiläumsumzug "Blumen und Wein sind in Saase daheim" am Sonntag, 8. Oktober, 14 Uhr.