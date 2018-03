Von Peter Jaschke

Schriesheim. Die 43. Auflage der Boxmatinee im Mathaisemarkt-Festzelt wartet mit einem Glanzlicht auf: Am Sonntag, 4. März, stehen sich ab 10.30 Uhr Athleten aus Baden-Württemberg und der Boxnation Italien im Ring gegenüber. Der Vergleich mit internationalen Gegnern gilt als wertvolle Vorbereitung unter anderem für die Europameisterschaften der U 22-Eliteklasse ab Ende März.

Deshalb ist mit einem starken Aufgebot der Italiener zu rechnen. "Das wird auf jeden Fall hochkarätig", sagt auch Werner Kranz, langjähriger Macher der Matinee. "Wir wollen mit dem Länderkampf an goldene Zeiten im Festzelt anknüpfen." Schließlich schickt der Italienische Boxverband unter anderem sämtliche Hoffnungen für die U 22-EM zum Ländervergleich an die Bergstraße. Bereits seit 1975 organisiert Kranz als Boxabteilungsleiter des gastgebenden Kraftsportvereins (KSV) das Großereignis. "Das ist wie immer ein Mordsaufwand, aber das klappt schon", sagt Kranz als Routinier.

Zwei KSV-Nachwuchsathleten werden am Sonntag Vorkämpfe bestreiten. Auf deutscher Seite bereitet sich mit Hamza Touba aus Edingen-Neckarhausen auch der mehrfache Deutsche Fliegengewichtsmeister auf seinen ersten großen Einsatz in diesem Jahr vor. Der 26-jährige Olympiateilnehmer von 2016 trainiert seit zwei Jahren den Nachwuchs beim KSV.

Mit dem superschweren Erik Pfeifer erwartet am anderen Ende der Gewichtsklassenskala sogar ein früherer Weltmeister im Trikot der Gastgeber seinen italienischen Kontrahenten: Der mehrfache Deutsche Meister und zweifache Olympiateilnehmer will nach längerer Kampfpause sein Comeback in Schriesheim starten. Pfeifer trainiert wie Touba seit vielen Jahren am Olympiastützpunkt in Heidelberg.