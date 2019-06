Von Werner Hildebrand

Schriesheim. Alles begann mit einer Gruppe tanzfreudiger junger Männer. 1919, während der Nachwehen des Ersten Weltkrieges, traf sich eine Gruppe um Ludwig Roth drei mal pro Woche im Gasthaus "Zur Pfalz", um sich zur Musik zu bewegen. Doch eines Abends formierte sich eine Gruppe von etwa 20 bis 30 jungen Männer mit einem gemeinsamen Ziel: Fußball zu spielen. Die Sportart war in Deutschland noch relativ jung und musste sich teilweise immer noch den Spott von Turnern gefallen lassen.

Auftakt ins Jubiläumsjahr. Foto: Kreutzer

Doch die Gruppe um den erst 20 Jahre alten Ludwig Roth hielt das nicht ab: Mit dem Vereinsziel der "Pflege guter Sitten" und der Genehmigung des Bezirksamtes begann am 20. August 1919 im Gasthaus "Zum Goldenen Hirsch" die konstituierende Sitzung. Philipp Hartmann wurde zum ersten Vorsitzenden des "Gesellschafts- und Sportvereins Germania" gewählt. Es war die Geburtsstunde des SV 1919 Schriesheim, der dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. Das hätte sich wohl auch Initiator Ludwig Roth, der zu Hartmanns Stellvertreter gewählt wurde, nicht träumen lassen.

Das Tanzen trat immer mehr in den Hintergrund, die Gruppe wollte ernsthaft Sport treiben. Schwerpunkt sollte dabei der Fußball sein, die Turner waren ja im Turnverein von 1883 beheimatet. Schon im Oktober des Gründungsjahres erfolgte deshalb die Umbenennung in "Fußballvereinigung 1919". Bis zum heutigen Namen sollte es aber noch 26 Jahre dauern.

Zunächst wurde in der Generalversammlung vom 4. Januar 1920 ausdrücklich die Sportart Fußball in das Vereinsprogramm aufgenommen. Damit begann die Suche nach einem geeigneten Spielfeld oder Sportplatz - was in Schriesheim damals gar nicht so einfach war. Der Verein musste sich vorerst aufs Tanzen beschränken, erst Ende 1920 stellte man erstmals eine Mannschaft im Fußball auf.

Als 2008 der Kunstrasenplatz gebaut wurde, packte die Vereinsjugend ebenfalls mit an. Links der heutige Pressesprecher Hermann Morast. Foto: Hildebrand

Doch zunächst mussten die Wiesen gemäht werden, an einen geordneten Spielbetrieb war schon gar nicht zu denken. Die jungen Männer spielten auf den Wiesen der Pflege Schönau, damals noch südlich des Kanzelbachs, mehr oder weniger "wild", bis der Feldhüter sie vertrieb. Im Juli 1921 pachtete die Gemeinde endlich ein geeignetes Gelände und stellte es der Fußballvereinigung zur Verfügung.

1924 folgte ein Umzug auf ein Wiesenstück bei der Talmühle, wobei der Platz in Eigenregie hergerichtet wurde. Das ging nur zwei Jahre gut, und nach einer weiteren Kündigung spielte der Verein auf einer Wiese unterhalb des Pumpwerks. Trotz des ständig wechselnden Spielortes stellten sich bei der Fußballvereinigung erste Erfolge ein: 1927 feierten die Schriesheimer die erste Meisterschaft in der B-Klasse und damit den Aufstieg.

Der erste echte Rückschlag folgte 1934: Unter dem Druck des nationalsozialistischen Regimes und der zunehmenden Gleichschaltung wurden sämtliche Schriesheimer Sportvereine zu einem "Verein für Leibesübungen" zusammengeschlossen. Die demokratische Selbstbestimmung kam damit zum Erliegen, mit Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde auch der Spielbetrieb immer weiter eingeschränkt. 1944 war Schluss mit Fußball - endgültig, wie es schien.

Oktoberfest. Foto: Kreutzer

Doch nach dem Kriegsende fand sich eine Gruppe für einen Neubeginn: Unter dem Namen "Sportverein 1919" fand der Fußball in Schriesheim ein neues Zuhause, die Mitglieder wählten dazu die Farben Rot und Weiß. 1946 beginnt für den SV 1919 die erste Saison in der Bezirksliga, nach einer Neueinteilung folgt 1949, im Gründungsjahr der Bundesrepublik, der erste Aufstieg.

Die sportlichen Erfolge blieben danach zwar überschaubar, das hielt die Fußballer jedoch nicht davon ab, 1959 unter der Ägide des damaligen Vorsitzenden Willi Arras das 40. Vereinsjubiläum mit einer großen Fahnenweihe zu feiern. Zu dieser Zeit begann auch der Ausbau einer modernen Sportstätte mit Gebäuden und Umkleidekabinen.

Seine sportliche Hochzeit erlebte der SVS 1975 mit dem Aufstieg in die Zweite Amateurliga, zwei Jahre später folgten mit Aufstieg in die Landesliga und dem Bau des Sportzentrums weitere Höhepunkt.

Zu diesem Zeitpunkt war der Sportverein längst fest in der Weinstadt etabliert und prägte viele junge Schriesheimer, zum Beispiel Klaus Zeller. Der wurde am Ende seines Studiums vom damaligen Vorsitzenden Eberhard Menzel in sein "Kabuff" gebeten, war fortan Geschäftsführer - und ist dies bis zum heutigen Tage.

Seit 2011 ist der Verein DFB-Talentstützpunkt. Foto: Hildebrand

Die Jugendarbeit bleibt bis heute das große Pfund des Vereins: 2003 stieg der erste "Bergstraßencup", an dem zwischenzeitlich fast 100 Mannschaften teilnahmen, 2008 wurde der Kunstrasenplatz eingeweiht, seit 2011 ist der Sportverein vom DFB als Talentstützpunkt zertifiziert.

Zum Auftakt des großen Jubiläumsjahres mit einem Festbankett am 19. Januar 2019 gratulierte sogar Fußball-Weltmeister Lothar Matthäus per Videobotschaft: "300 Kinder und Jugendliche bei 550 Mitgliedern - ich würde sagen, da ist die Zukunft gesichert."