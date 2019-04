Weinheim/Laudenbach. (pol/van) Auf Gartenhäuser in Weinheim und Laudenbach haben es Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag, 10 Uhr, bis Samstag, 9.50 Uhr, abgesehen. Das berichtet die Polizei.

In Weinheim machte sich ein Langfinger im "Katzenlauf"/Wüstenbergweg an mindestens zwei Gartenhäuschen zu schaffen und drang in diese ein. Aus einem der Häuschen entwendete der Unbekannte einen Kanister mit fünf Liter Benzin. Ob noch weitere Gartenhütten aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen wurden, ist nach Angaben der Beamten bislang noch unklar.

Auch in der Schießmauerstraße in Laudenbach suchte ein Einbrecher ein Gartenhaus heim. Ein Zeuge bemerkte dies und verständigte die Polizei. Ob aus der Hütte etwas gestohlen wurde, steht bislang noch nicht fest.

Es ist nicht auszuschließen, dass zwischen den Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, so die Polizei weiter. Hinweise gehen an das Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/1003-0.