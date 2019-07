Drei Trickdiebe verschafften sich Zutritt in eine Wohnung eines Rentnerehepaares und erbeuteten mehrere Tausend Euro. Symbolfoto: dpa

Birkenau. (pol/dore) Ein Paar samt Kind hat sich am vergangenen Montag, 24. Juni, Zutritt zur Wohnung eines Rentnerehepaares verschafft und mehrere Tausend Euro erbeutet.

Wie die Polizei informiert, hatte eine unbekannte Frau in den Nachmittagsstunden bei den Senioren in der Hauptstraße geklingelt. Unter dem Vorwand, eine Nachricht für das gegenüberliegende Restaurant schreiben zu wollen, gelangte die Frau in das Haus.

Während die etwa 50-jährige Frau einen Zettel verlangte, betrat auch ihr Komplize das Wohnzimmer und hielt ein Bettlaken in den Türrahmen. Das nutzte das sechs bis acht Jahre alte Kind aus, um die Wohnung zu betreten. Von den Senioren zunächst völlig unbemerkt durchsuchte das Kind die anderen Zimmer und klaute Bargeld. Erst beim Verlassen der Wohnung fiel einem der Rentner das Kind auf. Das Trio flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung.

Die 50 Jahre alte Täterin war etwa 1,65 Meter groß, hat eine dicke Statur mit einer auffallend großen Brust. Ihre Haare waren schwarz und etwa kinnlang. Sie hatte rote Lippen und ein gepflegtes Aussehen. Bekleidet war sie mit einem gelben T-Shirt, einer schwarzen Hose oder Rock. Zudem sprach sie Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent.

Ihr Komplize war etwa gleich alt, etwa 1,70 Meter groß und hatte eine normale Statur. Er hatte helles, kurzes Haar und trug ebenfalls ein gelbes T-Shirt, eine helle Hose und eine Brille mit Tönung. Eine nähere Beschreibung des Kindes war den Rentnern nicht möglich.

Zeugen, denen die Diebe vor der Tat oder bei ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06252/706-0 beim Kommissariat unter 21/22 zu melden.

