Weinheim. (pol/rl) In der Nacht zum Samstag sprengten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Viernheimer Straße und plünderten die Zigarettenpackungen daraus. In welcher Höhe Schaden entstand, wird noch ermittelt.

Wer in der Nacht etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise geben kann, sollte sich beim Polizeirevier Weinheim unter der 06201/10030 melden.