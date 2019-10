Weinheim. (pol/mare) Seelenruhig steht der Roller in der Stettiner Straße. Wochen-, vielleicht monatelang. Im September wird das dann bei der Polizei gemeldet. Die macht sich auf die Suche nach dem Besitzer. Bislang vergeblich, weshalb sich die Beamten nun an die Öffentlichkeit wenden.

Das Schloss des Rollers ist erheblich. Dies könnte darauf hindeuten, so die Polizei, dass das Gefährt gestohlen und dann in der Stettiner Straße abgestellte wurde. Der Roller wurde jedenfalls zum Polizeirevier in Weinheim gebracht.

Wem gehört also der Roller oder wer weiß, wer der Besitzer ist? Zeugen können sich bei der Polizei melden. Rufnummer: 06201/10030.