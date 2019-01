Weinheim. (pol/mün) Erst baute eine 18-Jähriger einen Unfall und machte sich davon. Später aber meldete er sich doch noch bei der Polizei in Weinheim. Die untersucht jetzt auch, ob der junge Mann womöglich unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, heißt es im Polizeibericht.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr der 18-Jährige am Samstag gegen 5.30 Uhr mit seinem Peugeot auf der Bergstraße in Richtung Stadtmitte. Auf Höhe der Friedrich-Vogler-Straße kam er dann ins Schlingern und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dann kollidierte er mit seinem Fahrzeugheck mit einer Ampel und dem dortigen Zaun.

Sowohl am Fahrzeug als auch an den Verkehrseinrichtungen entstand ein Schaden in einer Gesamthöhe von etwa 10.000 Euro.

Erst entfernte sich der junge Fahrer von der Unfallstelle, entschied sich jedoch am Samstagmorgen zum zuständigen Polizeirevier Weinheim zu gehen und seinen Unfall zu melden.

Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.