Weinheim. (pol/rl) Ein 49-jähriger Radfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag in der Bergstraße leicht verletzt. Eine 43-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin war gegen 13.15 Uhr von der Stadthalle in Richtung Mannheimer Straße unterwegs. In Höhe der Bahnhofstraße fuhr sie dem 49-Jährigen von hinten auf das Rad. Der Mann stürzte daraufhin auf die Fahrbahn.

Bei dem Unfall erlitt der Radler Schürfwunden und Prellungen im Schulterbereich sowie an Armen und Beinen. Er kam per Rettungswagen in eine Klinik. Rad und Mercedes wurden leicht beschädigt.