Weinheim. (pol/mare) Am Montag kurz nach 15.30 Uhr brannte auf dem Rewe-Parkplatz am Berliner Platz eine Mercedes A-Klasse. Das teilt die Polizei mit.

Beim Eintreffen der Funkwagenbesatzung war die Feuerwehr bereits bei der Brandbekämpfung und konnte den Brand, der im Bereich des Motorraums ausbrach, löschen.

Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden am Fahrzeug. Es gibt keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, naheliegend ist ein technischer Defekt am Fahrzeug, der den Brand auslöste. Die Ermittlungen dauern an.

Personen wurden nicht verletzt.