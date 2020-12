Weinheim. (pol/kaf) Ein Mehrfamilienhaus am Suezkanalweg in Weinheim ist am Dienstag gleich zwei Mal Ziel eines Einbruchs geworden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die erste Tat gegen 13.20 Uhr. Ein bislang unbekannter Täter hebelte zunächst die Hauseingangstür auf und klopfte anschließend an einer Wohnungstür im Erdgeschoss. Da die 65-jährige Bewohnerin und ihr 67-jähriger Ehemann nicht reagierten, begann der Täter die Wohnungstür aufzuhebeln. Als die Bewohner daraufhin die Wohnungstür abschlossen und sich mit Klopfen bemerkbar machten, flüchtete der Unbekannte. Die 65-Jährige konnte durch den Türspion lediglich erkennen, dass es sich um eine männliche Person gehandelt hatte.

Später am Nachmittag, gegen 16:30 Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam den Kellerraum desselben Hauses und entwendete drei Werkzeugkoffer im Wert von ca. 400 Euro. Der 67-jährige Bewohner wurde auf die Geräusche aus dem Keller aufmerksam und kam dem Täter entgegen, als dieser gerade das Haus verlassen wollte. Daraufhin ließ der Täter die Koffer fallen und flüchtete.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt, schlank, dunkles, nach hinten gekämmtes Haar. Er trug keinen Bart, war eventuell unrasiert. Bekleidet war der Mann mit einem dunkelgrauen Baumwollpullover vermutlich ohne Aufschrift und einer dunklen Arbeitshose mit Seitentaschen. Der Mann trug außerdem einen schwarzen Rucksack bei sich.

Ob ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten besteht, wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/1003-0 oder beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174-4444 zu melden.