Weinheim. (pol/mare) In den vergangenen Nächten sind Einbrecher in Weinheim umgegangen und haben mehrere Firmen und Geschäfte heimgesucht. Davon berichtet die Polizei.

> In der Nacht auf Donnerstag zwischen 22.30 und 5.45 Uhr wurde auf einem gemeinsamen Firmengrundstück in der Olbrichtstraße in zwei dort ansässige Firmen eingebrochen. In einer Firma für Elektro- und Werkzeughandel hebeltem die Einbrecher ein Fenster brachial auf, um einzusteigen. Mit einem Trennschleifer flexten sie den Tresor auf und stahlen daraus das Bargeld. Weiteres Bargeld erbeuteten die Täter aus einer Kassette in einem Bürocontainer.

Aus dem Verkaufsraum ließen sie neuwertige Werkzeuge und Maschinen mitgehen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf insgesamt rund 8000 Euro, der angerichtete Sachschaden auf weitere 3000 Euro.

Auf noch unbekannte Art und Weise verschafften sich die Täter dann Zutritt zu der Nachbarfirma. Dort wurden alle verschlossene Türen - rund 20 - aufgebrochen, ebenso die verschlossenen kleinen Container in den Büros. Weiterhin wurden alle Schränke geöffnet und Papiere und Dokumente auf dem Boden zerstreut.

Im ersten Obergeschoss wurde ein Standtresor aufgeflext, anschließend verließen die Täter den Tatort. Die Höhe des Diebstahlschadens steht noch nicht endgültig fest. Der Sachschaden beläuft sich hier auf gut 15.000 Euro.

Bei den Ermittlungen fanden die Beamten im Drahtzaun des Firmengrundstücks in Höhe des Multrings/Olbrichtstraße ein Loch im Zaun. Es kann davon ausgegangen werden, dass das Diebesgut durch das Loch im Zaun abtransportiert und in ein Fahrzeug verladen wurde.

> Am Freitagmorgen kurz nach 4 Uhr wurde in ein Fachgeschäft für Baby- und Kinderartikel in der Freiburger Straße eingebrochen. Ein Busfahrer hatte den akustischen Alarmgeber wahrgenommen und die Polizei verständigt. Am Tatort stellten die Beamten fest, dass im Bereich des Notausgangs in Richtung Autobahn A5 eine Scheibe eingeschlagen worden war. Das Firmengebäude wurde zunächst umstellt und anschließend von einem Polizeihundeführer durchsucht. Der Täter war allerdings nicht mehr im Objekt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der oder die Einbrecher mehrere Schränke in den Büroräumen aufgehebelt und daraus Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro gestohlen hatte. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Zeugen in allen Fällen melden sich bei der Polizei unter Telefon 06201/10030.