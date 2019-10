Weinheim. (pol/slb) Kriminell hoch drei: Unter Drogeneinfluss, ohne Zulassung und ohne Führerschein fuhren drei junge Männer nachts durch Weinheim.

Sie waren etwa um 2 Uhr am frühen Dienstagmorgen in der Mannheimer Straße unterwegs, berichtet die Polizei. Das Trio hielt gerade mit dem Audi A6 an einer Tankstelle und war ausgestiegen, als Polizisten sie entdeckten. Sie kontrollierten die Jugendlichen im Alter von 16 und 18 Jahren. Währenddessen beschuldigten sich zwei von ihnen gegenseitig, am Steuer gesessen zu haben. Die Videoüberwachung der Tankstelle soll Klarheit schaffen, doch die Aufnahmen müssen erst gesichtet werden.

Vor Ort kam heraus, dass die zwei Streitenden keinen Führerschein besaßen. Außerdem hatten sie Drogen genommen, berichtet die Polizei. Obwohl es im Auto stark nach Marihuana roch, konnten die Beamten keine Drogen finden.

Dafür fanden sie die Kennzeichen, die eigentlich zum Audi gehörten. Die drei Jugendlichen hatten sie gegen andere Nummernschilder ausgetauscht und im Auto liegen lassen. Keines der Schilder hatte einen Zulassungsstempel. Die Polizei stellte den Wagen sicher, da sie bisher nicht ermitteln konnte, wem er gehörte.

Gegen zwei der drei wird nun wegen mutmaßlichen Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie das Kraftfahrzeugsteuergesetz und wegen Kennzeichenmissbrauchs ermittelt.

Zeugen, die den Audi gesehen haben und Hinweise zum Fahrer geben können, sollen sich beim Polizeirevier Weinheim unter 06201/10030 melden.