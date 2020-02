Weinheim. (pol/mare) Ein 43-Jähriger hat am Freitag einen Taschendieb erwischt. Dafür wurde er von dem Täter niedergeschlagen, wie die Polizei mitteilt.

Während am frühen Freitagnachmittag ein 43-jähriger Mann an der OEG-Haltestelle "Weinheim-Hauptbahnhof" auf die gerade einfahrende Bahn der Linie 5 in Richtung Schriesheim wartete, versuchte ein Unbekannter, ihm den Geldbeutel aus der Jackentasche zu stehlen.

Der 43-Jährige bemerkte dies und geriet mit dem Täter in Streit. Der Unbekannte riss den Mann zu Boden und trat mehrfach auf ihn ein. Als ein noch nicht bekannter Helfer einschritt, ließ der Täter von dem Mann ab und flüchtete.

Er wird wie folgt beschrieben: etwa 25-30 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkelhäutig. Er hatte kurze, schwarze Haare und einen Dreitagebart. Er trug eine blaue Jacke und Jeans. An der Haltestelle war während des Tatzeitpunkts um 13 Uhr viel los.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere der noch unbekannte Helfer, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.