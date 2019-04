Weinheim. (pol/rl) Ein 18-jähriger Autofahrer war am Dienstagabend von der Heppenheimer Straße kommend gegen 20.30 Uhr in den Kreisverkehr der Viernheimer Straße gefahren. Als er die Ausfahrt nehmen wollte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort so heftig gegen einen Baum, sodass dieser entwurzelt wurde und in der Mitte durchgebrochen wurde.

Das Auto war ein Totalschaden. Es entstand 4000 Euro Sachschaden.