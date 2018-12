Hintergrund Verkehrspräventionskurse für Senioren ab 60 Jahre In den kommenden Jahren wird es immer mehr Senioren-Autofahrer geben. Daher bietet die Verkehrsprävention der Polizei Mannheim Verkehrspräventionskurse speziell für ältere Menschen an, von denen einige schon weit über 50 Jahre lang Auto fahren. Rund 40 Prozent der Teilnehmer sind dabei Frauen, die jahrelang als [+] Lesen Sie mehr Verkehrspräventionskurse für Senioren ab 60 Jahre In den kommenden Jahren wird es immer mehr Senioren-Autofahrer geben. Daher bietet die Verkehrsprävention der Polizei Mannheim Verkehrspräventionskurse speziell für ältere Menschen an, von denen einige schon weit über 50 Jahre lang Auto fahren. Rund 40 Prozent der Teilnehmer sind dabei Frauen, die jahrelang als Beifahrer unterwegs waren und sich nun über das Neueste im Straßenverkehr informieren wollen. Seit 1996 haben mehr als 700 Menschen an den bis zu acht Veranstaltungen pro Jahr teilgenommen. An den praktischen Übungen kann man nur teilnehmen, wenn das eigene Kraftfahrzeug mitgebracht wird. Teilnehmen darf jeder Führerscheininhaber, der das 60. Lebensjahr vollendet hat. Die Veranstaltung findet auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule Mannheim statt. Im theoretischen Teil geht es um Allgemeines zum Thema "Ältere Verkehrsteilnehmer", altersbedingte körperliche Defizite und Neuerungen in der Straßenverkehrsordnung. Im praktischen Teil wird das Aufstellen des Warndreiecks geübt und das richtige Absichern einer Gefahrenstelle besprochen. Dann müssen die Teilnehmer eine vorher bestimmte Fahrstrecke zurücklegen. Dabei gilt es eine kurze Slalomstecke sowie Verkehrssituationen wie Einparken in einer Garage und das Rückwärts-Einparken am Fahrbahnrand zu bewältigen. Da im Alter oft die Beweglichkeit im Hals-Nacken-Bereich eingeschränkt ist, soll die Strecke nur unter Benutzung der beiden Außenspiegel bewältigt werden. Die Übungen sind freiwillig und können nur mit dem eigenen Kraftfahrzeug absolviert werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Kursteilnehmer erhalten eine Teilnahmebescheinigung. Weitere Informationen und die genauen Termine der Kurse werden unter www.kvw-mhm.de veröffentlicht.

Weinheim. (pol/rl) Am Montag gegen 13.20 Uhr verursachte eine 86-jährige Mercedes-Benz-Fahrerin in der Freiburger Straße einen Verkehrsunfall. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war die 86-Jährige zunächst auf der Bruchsaler Straße unterwegs und wollte links in die Freiburger Straße abbiegen.

Sie fuhr jedoch geradeaus in ein Grundstück in der Freiburger Straße und beschädigte dort einen Zaun auf einer Länge von drei Metern, wobei ein 5000 Euro Sachschaden entstand.

Während der Unfallaufnahme kamen den Beamten Zweifel an der Geeignetheit der Dame sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können, weshalb die Fahrzeugschlüssel sichergestellt wurden und eine Meldung an die Führerscheinstelle vorgelegt wurde.