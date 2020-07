Ladenburg. (pol/mare) Am Freitagabend gegen 19.30 Uhr hat ein Mann in der Regionalbahn zwischen den Haltestellen Heddesheim und Ladenburg eine 21-jährige Frau aus Frankfurt belästigt. Das teilt die Polizei mit.

Der unbekannte Fahrgast setzte sich neben die junge Frau in einer 4er-Sitzgruppe. Er erkundigte sich zunächst in gebrochenem Deutsch nach ihrem Namen und ihrem Alter. Dann nahm die 21-Jährige wahr, wie der Unbekannte seine Hose öffnete, an seinem entblößten Geschlechtsteil spielte und hierbei ihren Blickkontakt suchte.

Die junge Frau schrie auf und verließ ihren Sitzplatz. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in ein anderes Abteil. Der Tatverdächtige wurde folgendermaßen beschrieben: dunkle Haut, 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß, schlanker Körperbau. Seine Augen waren stark gerötet und er trug die Haare im Afro-Stil. Außerdem hatte er eine dunkle Jeans ein rotes T-Shirt und ein bunt-gemustertes Hemd oder Jacke an.

Die Polizei sucht Zeuge. Wer Angaben zu dem Exhibitionisten machen kann, meldet sich unter Telefon 0621/1744444.