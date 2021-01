Hirschberg-Leutershausen. (ans) Bislang unbekannte Täter haben in jüngster Vergangenheit vermehrt Farbschmierereien durch Graffiti in Leutershausen hinterlassen. Im Bereich der Martin-Stöhr-Grundschule machten sich die Täter laut Pressemitteilung der Polizei im Zeitraum von Mittwoch, 20. Januar, bis Donnerstag, 21. Januar, an einer Wand zu schaffen. Weitere Graffiti-Schmierereien fand man im Bereich des Sportzentrums. Ein Rückschluss auf die Tatzeit sei hier allerdings nicht mehr möglich, so die Polizei.

Zuletzt machten sich die Täter im Zeitraum von Freitag bis Samstag an der Gemeindebücherei, dem ehemaligen Feuerwehrhaus, in der Raiffeisenstraße zu schaffen und besprühten die Tore mit schwarzer Farbe. Ob ein Tatzusammenhang besteht, bedarf laut Polizei noch weiterer Ermittlungen. Bereits Ende des Jahres 2020 hatte es zahlreiche Farbschmierereien gegeben, vor allem auf kommunalen Gebäuden (die RNZ berichtete).

Die Gemeinde hat nun Anzeige gegen Unbekannt erstattet, wie die Pressestelle des Mannheimer Polizeipräsidiums der RNZ bestätigte. Der Gesamtschaden werde auf 600 bis 700 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 0 62 01/ 1 00 30, in Verbindung zu setzen.

Update: Montag, 25. Januar 2021, 19.30 Uhr