Hirschberg-Großsachsen. (ans) Zwei Einbrüche in der Lobdengaustraße haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 18 und 11 Uhr ereignet. Unbekannte brachen gewaltsam in den Verkaufsraum des Obsthofs Bitzel ein und entwendeten mehrere Hundert Euro aus den Kassen. Das Ärgerlichste sei aber der Sachschaden, sagt Bitzel, dem erst im Mai ein Artischockenfeld geplündert wurde. So hätten die Unbekannten Fensterglas eingeworfen und auch das Rolltor verbogen. Er schätzt den Schaden auf gut 10.000 bis 15.000 Euro. "Es reicht für dieses Jahr", findet der Obstbaumeister.

Doch nicht nur er war betroffen: Unbekannte brachen zudem in den Abfallbetrieb der AVR ein, öffneten dort mehrere Tresore und entwendeten auch hier mehrere Hundert Euro. Der Polizeiposten Schriesheim ermittelt. Auch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war eingesetzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 06 201/10 030 oder 06 203/61 30 1 zu melden.