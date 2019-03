Hirschberg. (pol/rl) Am Donnerstagabend brachen Unbekannte zwischen 18.30 und 21 Uhr in ein Anwesen in der Ahornstraße ein. Die Täter kamen über ein Nachbargrundstück und hebelten die Kellertüre auf. Hier erbeuteten sie einen Tresor, in dem sich Schmuck, Bargeld und Sammlermünzen im Wert von mehreren Tausend Euro befanden. Danach flüchteten sie.

Zeugen melden sich beim Polizeirevier Weinheim (06201/1003-0) oder bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg (0621/174-4444)