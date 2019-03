Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) In der Nacht zum Freitag wurde kurz vor 3 Uhr in die Postfiliale in der Hauptstraße eingebrochen. Mit einem Gullideckel warfen die Täter eine Fensterscheibe ein. Die Geschädigten hörten dies und schauten nach. Obwohl sie nicht Auffälliges feststellten, alarmierten sie umgehend die Polizei.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten aus; die Unbekannten hatten sich jedoch bereits entfernt. Es stellte sich heraus, dass die Einbrecher die Registrierkasse mitgenommen hatten, in der sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden.

Info: Wer gegen 2.50 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0 zu melden.