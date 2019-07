Hirschberg. (pol/mare) Erwischt! Ein Einbrecher hat sich seinen Beutezug in Hirschberg am Mittwochvormittag sicher anders vorgestellt. Die Polizei schildert den Fall.

Gegen 11.30 Uhr brach der Unbekannter die Eingangstür eines Anwesens in der Hauptstraße auf - und wurde dabei von einer Zeugin erwischt. Die Frau beobachtete, wie der Mann mehrmals an der Haustür klingelte. Da niemand öffnete, sprach sie den Unbekannten an.

Während des Gesprächs hantierte der Mann aber an der Haustür herum und öffnete diese schließlich. Darauf angesprochen, zog er die Tür wieder zu und flüchtete in Richtung Fenchelstraße. Das Haus betreten hatte er nicht. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, die allerdings ergebnislos blieb.

Die Zeugin beschrieb den Unbekannten so: Er war etwa 1,80 Meter groß, schlank und trug ein ockerfarbenes Shirt und eine dunkle Hose. Er trug eventuelle auch eine Bauchtasche. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch.

Weitere Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schriesheim unter Telefon 06203/61301 oder dem Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/10030 in Verbindung zu setzen.