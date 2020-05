Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag um 8.15 Uhr an der Einmündung Hauptstraße/Kuhgasse/Mannheimer Straße zog sich ein 54-jähriger Radfahrer schwere Verletzungen zu. Das berichtet die Polizei.

Er wurde nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik in Heidelberg eingeliefert. Nach Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr.

Nach den bisherigen Ermittlungen war ein bislang unbekannter Autofahrer auf der Hauptstraße in Richtung Mannheim unterwegs und überholte kurz vor dem Kurvenbereich einen Radfahrer. Dies hatte zur Folge, dass ein entgegenkommender 61-jähriger Fahrer eines VW komplett abbremsen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der 54-jährige Radfahrer dahinter konnte nicht mehr abbremsen und fuhr ins Heck des VW. Dabei wurde die Heckscheibe durchschlagen und der Radfahrer fiel auf die Fahrbahn.

Zu einer Berührung der beiden Autos kam es nicht, der Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach Angaben von Zeugen soll es sich um ein helles Mittelklassefahrzeug gehandelt haben. Das Fahrrad wurde sichergestellt, an den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4111 beim Verkehrsdienst Mannheim zu melden.