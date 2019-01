Edingen-Neckarhausen. (pol/mare) - Aus bislang unbekannter Ursache hat ein 60-jähriger Pkw-Fahrer aus Ladenburg am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr die Kontrolle über seinen hochmotorisierten Ford Mustang verloren. So kam es dazu, dass er in der Hauptstraße (K 4138) gegen einen am Straßenrand geparkten Audi A 6 prallte.

Alkohol war hierbei nicht im Spiel. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden, welcher sich auf insgesamt ca. 70.000 Euro beziffern lässt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Während der Zeit der Verkehrsunfallaufnahme war die Straße halbseitig gesperrt. Der Verkehr konnte jedoch einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.