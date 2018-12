Edingen-Neckarhausen. (pol/rl) Ein 89-jähriger Mann fiel am Dienstagnachmittag im Ortsteil Neu-Edingen auf zwei Trickdiebe herein. Die beiden Männer klingelten laut Polizeibericht kurz nach 15 Uhr an der Haustür des 89-Jährigen in der Rosenstraße und behaupteten, dass sie die Telefonanlage warten müssten.

Der Senior ließ die Männer herein. In der Wohnung lenkten sie dann den 89-Jährigen ab und stecken mehrere Schmuckstücke ein.

Rund 15 Minuten später verließen die Täter das Haus, stiegen in ein dunkles Auto und fuhren in Richtung Friedrichsfeld davon. Erst danach bemerkte der alte Mann den Diebstahl.

Sachdienliche Hinweise auf die beiden Männer oder das dunkle Auto erbittet das Polizeirevier Ladenburg unter der 06203/9305-0.