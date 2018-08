Heidelberg/Quedlinburg. (nip/zg) Im heutigen Teil der RNZ-Serie "Meine Stadt 1945" erinnert sich Wolfram Weiss an das Kriegsende in Quedlinburg und weist auf Parallelen zur damaligen Situation in Heidelberg hin.

Es war die Nacht vom 17. auf den 18. April: Alle Hausbewohner waren im Keller. Plötzlich sahen wir einen amerikanischen Soldaten am oberen Ende der Kellertreppe. Hinter ihm stand ein Mann in Zivil. Auch er hatte ein Gewehr im Anschlag, doch er wirkte sehr unsicher. Der Pole und ehemalige Zwangsarbeiter hatte gerade die Fronten gewechselt. Gestern noch gehörte er zu den Verlierern, jetzt war er auf der Seite der Sieger. Nachdem klar war, dass sich keine deutschen Soldaten im Haus versteckt hatten, zogen sie weiter. Doch nun der Reihe nach ...

Ich bin in Quedlinburg aufgewachsen, eine Kleinstadt am Nordharz, die bis zur Wende 1989/90 zur DDR gehörte. Quedlinburg liegt in Sachsen-Anhalt und steht seit 1994 auf der Weltkulturerbeliste der Unesco. Ich war 1945 gerade mal 13 Jahre alt und musste zweimal wöchentlich als Pimpf der Hitlerjugend zum Appell antreten. Wenige Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner durften wir wegen "Feindalarm" gleich wieder nach Hause gehen. Ich war darüber gar nicht traurig. Am 17. April hatte ich mit einem Freund auf einem verlassenen Fliegerhorst nach brauchbaren Sachen gesucht, leider vergeblich. Auf dem Rückweg trafen wir deutsche Soldaten, die uns unmissverständlich klar machten, dass wir jetzt besser zu Hause im Keller aufgehoben wären. Wir sahen auch Gewehrschüsse im nahen Acker einschlagen.

Nun wurde uns klar, in welcher Gefahr wir uns befanden und wir liefen, so schnell wir konnten, nach Hause. In einer Seitenstraße erblicken wir Panzer, die nur "Feindpanzer" sein konnten. Zu Hause angekommen, wurde ich von meiner Mutter erst mal ausgeschimpft. Hierzu eine wichtige Anmerkung: Ähnlich wie in Heidelberg, hing auch das Schicksal meiner Heimatstadt an einem seidenen Faden. Doch durch den rechtzeitigen Abzug der deutschen Truppen gab es fast keine Kriegsschäden in der Stadt.

Wie ging es nun nach dem 18. April weiter? Wir hatten sechs oder sieben Soldaten für einige Wochen in unserem Haus wohnen. Obwohl wir vor wenigen Tagen noch "Feinde" waren, hatten wir sehr schnell guten Kontakt zu den Amerikanern. Sehr gerne gefragt war "German Wine", den unsere Gäste im Keller entdeckt hatten - "Friedensbestände" von meinen Großeltern, die damals in Wiesbaden wohnten. Dafür bekam mein Stiefvater Zigaretten und musste nicht mehr seinen Tabak Marke "Eigenanbau" rauchen. Meine Mutter genoss endlich wieder richtigen Bohnenkaffee anstelle von Getreidekaffee.

Englisch lernte ich mit wachsender Begeisterung mit Hilfe von Comics. Als ich mit Freunden durch die Stadt streifte, entdeckten wir auf einem Platz eine amerikanische Militärkapelle, die Melodien von Glenn Miller spielte. Ich spürte sofort: Das ist meine Musik! Keine Kampflieder, keine Marschmusik.

Im Mai bekam ich einen Ausweis: "Military Government of Germany" lautete die Bezeichnung. Während des Sommers wurden wir zu landwirtschaftlichen Arbeiten eingesetzt. Dafür gab es extra Lebensmittelkarten. Die Fahrt zu den Feldern, auf offenen Lastwagen, machte uns Jungens immer großen Spaß.

Schließlich staunten wir über die endlosen Militärtransporte, die eines Tages gen Westen zogen. Wir sollten bald die Gründe dafür erfahren. In den nächsten Tagen wurde Quedlinburg Teil der "sowjetisch besetzten Zone". So lernte ich in meinen jungen Jahren innerhalb weniger Monate sehr unterschiedliche politische Systeme kennen. Dies hat mein weiteres Leben sehr geprägt ...