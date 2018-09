Obrigheim/Mosbach. (nip) In der heutigen Folge der RNZ-Serie "Meine Stadt 1945" erinnert sich Günter Schweizer, der heute in Mosbach lebt, an das Kriegsende, seine anschließende Gefangenschaft in Estland und die Rückkehr nach Obrigheim.

Ich bin Jahrgang 1927 und begann 1942 eine kaufmännische Lehre bei der Dörflinger'schen Federnfabrik in Obrigheim, meinem Geburts- und Heimatort. Mitte 1944 wurde diese Lehre durch die Einberufung zum Reichsarbeitsdienst nach Kulm an der Weichsel unterbrochen. Das dauerte bis Ende September mit zehn Tagen Heimaturlaub. In dieser Zeit kam dann der Gestellungsbefehl zur Waffen-SS für den 15. Oktober. Ich musste also einen Tag nach meinem 17. Geburtstag einrücken und zwar nach Neuzelle in der Niederlausitz. Dort wurde ich eingekleidet, und als eine Kompaniestärke beisammen war, ging es zu Fuß rund 30 Kilometer nach Göhlen. Ich habe die gleiche Strecke im Jahr 1992 nach meinem 65. Geburtstag noch einmal zu Fuß zurückgelegt, um das kleine Dorf nochmals zu sehen und die Erinnerung an die Unterkunft im Bauernhaus wachzurufen. Viel hatte sich nicht verändert. Nur eine alte Frau erinnerte sich an unsere Kompanie.

In Göhlen fand die militärische Ausbildung bis etwa Ende Januar 1945 statt; danach ging es mit dem Viehwagen ab Richtung Osten. Wir brauchten aber nicht weit zu fahren, denn in Bentschen, der ehemaligen Grenze zu Polen von 1937, fuhr auf dem Bahnhof auf dem Nebengleis eine Lok mit Heizer und Lokführer ein. Er fragte uns, wohin wir wollten, worauf wir nach Osten zeigten. Da lachte er und sagte: "Ihr braucht euch nicht zu beeilen, der Iwan kommt euch nämlich entgegen." Wir verließen rasch den Waggon und gingen weiter irgendwohin auf einen anderen Bahnhof.

Von dort mussten wir nach drei oder vier Tagen eine Einheit in einem Wald ablösen, wo die Russen gegenüberlagen. Wir hatten Leichtmaschinengewehre, die anderen Panzer und Granatwerfer. Wir gaben also Fersengeld und waren schließlich zu fünft bis zur Gefangennahme am 25. Februar 1945 nur nachts unterwegs. Wir hatten es bis kurz vor die Oder geschafft. Nun ging es ins erste Lager nach Grunow: Ein großer Bauernhof, wo wir in die Scheune kamen. Als die voll war, ging es weiter zu Fuß nach Zielenzig, einer ehemaligen Kaserne an der Oder. Dort erlebte ich das Kriegsende, als ein Russe zu mir sagte: "Gitler kaputt, Krieg kaputt."

Von dort aus musste ich weiter nach Landsberg an der Warthe, nach Woldenberg und schließlich nach Posen, wo ich bis Oktober 1945 blieb. Danach ging es ins Ungewisse - erst nach Osten, dann nach Norden. Beides war für uns fürchterlich. Als der Zug schließlich hielt, waren wir überrascht, denn wir waren in Estland gelandet. Dort habe ich im Ölschiefer-Schacht gearbeitet - als Sandtrockner, Lorenschieber und als Pferdekutscher. Und dann auch als Rangierer bei den E-Loks bis Ende November 1949. Am 2. Dezember 1949 war ich schließlich wieder zu Hause in Obrigheim.