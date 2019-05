Stimmgewaltig: Kein Begriff beschreibt die Formation „Naturally 7“ besser als dieses eine Wort. Die sieben Musiker aus New York waren schon mit Superstar Michael Bublé auf Welttournee und haben mit Branchengrößen wie Coldplay, Phil Collins und Helene Fischer zusammengearbeitet. Ihre Spezialität ist das Imitieren von Instrumenten – nicht umsonst tragen sie den Spitznamen „Die Band ohne Band“. Wer hören will, wie ein Orchester ohne Instrumente klingt, hat dazu gleich zweimal die Gelegenheit: am Mittwoch, 15. Mai, 20 Uhr im Mannheimer Capitol oder am Donnerstag, 16. Mai, 20 Uhr in der Alten Mälzerei in Mosbach. Karten von 34,90 bis 52,60 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.