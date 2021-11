Die Bildkombo zeigt die ehemalige US-Außenministerin Hillary Clinton (l) bei der Premiere der Hulu-Dokumentation «Hillary» in New York am 04.03.2020, und ein undatiertes Porträt der Autorin Louise Penny (r). Clinton hat zusammen mit Penny den Politthriller «State of Terror» (etwa: Staat des Terrors oder Zustand des Terrors) veröffentlicht. Foto: Uncredited/AP/Jean-Francois Bérubé/AP/dpa

Hillary Rodham Clinton kann auf eine bemerkenswerte Karriere in der amerikanischen Politik zurückblicken. Sie war First Lady im Weißen Haus an der Seite ihres Ehemanns Bill, danach Außenministerin und um ein Haar US-Präsidentin. Nach der Wahlniederlage gegen Donald Trump 2016 war es still um sie geworden. Nun hat sich die 74-Jährige zurückgemeldet, allerdings nicht in der Politik, sondern als Romanautorin. Gemeinsam mit der Kanadierin Louise Penny, deren Krimireihe um Inspektor Gamache aus Montreal auch in Deutschland viele Fans gefunden hat, hat sie den Politthriller "State of Terror" veröffentlicht.