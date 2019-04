Von Frauke Kaberka

Dass das Périgord ein Sehnsuchtsort ist, weiß man längst. Vor allem auch dank Martin Walker (Jahrgang 1947). Der Schotte hat seinen Chef de Police, Bruno, in den südwestfranzösischen Landstrich verpflanzt und lässt uns nun zum elften Mal an dessen einzigartigen Einsätzen teilhaben - egal, ob als Polizist oder als Gourmet. Letzteres hat nun folgerichtig auch den Titel des neuen Romans bestimmt: «Menu surprise». In der Tat serviert der Autor und Journalist einmal mehr ein Gericht aus vielerlei Überraschungen, die nicht nur bekömmlich sind, sondern auch auf den Magen schlagen. Denn natürlich enthält Krimi-Kost vor allem eine Konfrontation mit dem Bösen. Und das bringt viel Unruhe ins fiktive Städtchen Saint-Denis.

Martin Walker: Menu surprise, Diogenes Verlag, Zürich, 432 Seiten, 24,00 Euro, ISBN 978-3-257-07063-7. Foto: Diogenes Verlag/dpa