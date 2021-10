Von Regina Wank

Was ist das Schlimmste, das du je getan hast? Mit dieser Frage wird Jakob von seiner Tochter Luzie überrumpelt. Er versucht sich herauszureden, sie lässt nicht locker - und er erzählt von der Nacht im Niemandsland an der US-mexikanischen Grenze.

In seinem neuen Roman "Der zweite Jakob" seziert Norbert Gstrein einen berühmten Schauspieler aus Tirol, dessen wichtigste Rollen die eines Frauenmörders waren. Gstrein habe "seine virtuose Erzählkunst noch einmal auf eine höhere Stufe gehoben", findet die Jury des Deutschen Buchpreises. Er ist mit rund einem Dutzend Romanen der produktivste und am meisten geehrte Autor auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis, der am 18. Oktober verliehen wird.

Cover des Buches "Der zweite Jakob" vom Autor Norbert Gstrein. Das Buch erscheint im Hanser Verlag. Foto: Hanser Verlag/dpa

Kurz vor seinem 60. Geburtstag blickt der mit einer fast schon eitlen Lust an der eigenen Demontage ausgestattete Jakob auf sein Leben und muss erkennen: "Dabei war alles mit der Scham behaftet, tatsächlich der und der gewesen zu sein und nicht ernsthaft genug versucht zu haben, ein anderer oder gar Besserer zu werden und jeder Festgelegtheit zu entkommen."

Jakob erzählt also von desaströsen Dreharbeiten in Texas vor einigen Jahren und von dem Unfall mitten in der Prärie, bei dem eine Frau ums Leben kam. Seine Rolle im Film, mal wieder: Die eines Frauenmörders. Gstrein beschreibt die Szenerie beinahe schon drehbuchhaft in gestochen scharfen Bildern. Auslöser für diesen Blick zurück ist neben Luzies Frage auch die Biografie, die ein windiger Autor über Jakob schreiben soll. Schnell wird er zu Jakobs Feind, an dem sich sein Narzissmus und seine Aggressionen spiegeln. Er muss sich fragen: "War ich eine ebenso tragische wie lächerliche Figur, bei der sich am Ende Kunst und Leben nicht mehr unterscheiden ließen?"

Wie Gstrein in klaren Sätzen die unterschiedlichen Facetten seines Helden herauskehrt, macht Spaß zu lesen und ist schön konstruiert. Am Anfang wirkt Jakob etwas linkisch, beinahe niedlich in seiner Bemühtheit, aber auf eine lakonische Art mit sich im Reinen. Im Laufe der Geschichte werden jedoch immer mehr Schichten freigelegt. Übrig bleibt ein Mann von tiefer Selbstverachtung und Traurigkeit, der sich seine innere Unabhängigkeit mit Geld erkauft und von der Welt abgekoppelt scheint.

Dem Versuch des Biografen, Jakobs Leben anhand von Daten und Orten in einen nachvollziehbaren Lebenslauf zu bringen, verweigert sich Jakob komplett. Und so spielt auch das Buch auf mehreren Zeitebenen, zwischen denen kapitelweise hin und her gesprungen wird. Durch Gstreins präzisen Stil, für den der 1961 geborene Österreicher von Kritikern gefeiert wird, ist das Buch jedoch zu keinem Zeitpunkt verworren.

Ein Manko des tatsächlich kunstvoll geschriebenen Buches sind die Abzweigungen, die es mitunter nimmt. Die schlaglichthaften Beschreibungen über seinen Arztbesuch und die Verflossene Maja sind nett, doch eigentlich unnötig. Jakobs Verlorenheit ist da schon offenkundig. Auch in den sonst famosen Kapiteln über die Dreharbeiten an der mexikanischen Grenze wird manchen Nebenfiguren übermäßig viel Bedeutung beigemessen.

Der Fixpunkt, auf den alles wieder zurückkommt, ist die Tochter Luzie, zu der Jakob ein höchst ambivalentes Verhältnis hat. Das Buch behandelt nicht nur das Hadern eines alternden Schauspielers, sondern auch eine Vater-Tochter-Liebesgeschichte. Im Zusammenspiel mit Luzie hat der Roman seine stärksten Seiten. Was anfangs anmutet wie die Beziehung zwischen dem durchsetzungsstarken Beschützertyp und seiner zerbrechlichen Tochter, die nicht in diese Welt zu gehören scheint, die eine "Komische" ist und viele Probleme hat, dreht sich schnell um. Am Ende ist es Luzie, die zwischen ihrem Vater und seinem Leben vermitteln muss und ihn mühelos bis in sein Innerstes durchschaut: "Du weißt manchmal so wenig über dich, dass es erschreckend ist, wie du damit überhaupt hast so alt werden können".