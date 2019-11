Von Yuriko Wahl-Immel

Es ist Liebe auf den ersten Blick. Sie hat faszinierende Kurven, fühlt sich gut an. «Noch nie habe ich etwas so Schönes gesehen.» Student Nishikawa muss sie einfach haben. Seit seit Blick zufällig auf sie fällt, am Boden liegend. An einem Flussufer in Tokio, neben einem Leichnam. Statt Alarm zu schlagen angesichts des Toten und einer Blutlache, nimmt er die Schusswaffe heimlich in seinen Besitz - aber schon bald wird es umgekehrt sein: Die Waffe nimmt Besitz von ihm. Packend erzählt von Fuminori Nakamura im Roman «Der Revolver».