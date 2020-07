Von Eva Krafczyk

Eigentlich war Rechtsanwalt Björn Diemel schon auf einem guten Weg zu einer achtsamen Work-Life-Balance. Er hatte sich von der toxischen Atmosphäre seines früheren Arbeitgebers losgesagt und selbstständig gemacht. Die Trennung von der Ehefrau lässt das ehemalige Paar zu einem entspannteren Umgang kommen, gerade auch zum Wohle von Töchterchen Emily, dem Diemel ein richtiger Vorzeige-Papa sein will. Warum also leidet er ausgerechnet im Urlaub unter Angstattacken und Aggressionsschüben, denen dann auch noch ein unfreundlicher Kellner zum Opfer fällt?

Jetzt ließe sich leicht sagen, dass Björn mit dem eher inoffiziellen Teil seiner Arbeit, nämlich der Leitung zweier Mafiaclans, überfordert ist. Sein Achtsamkeits-Coach Joschka Breitner hingegen blickt tiefer in seiner Analyse: Das innere Kind sei es, das den Rechtsanwalt nicht zur Ruhe kommen lässt. Es müsse sich angenommen und geliebt fühlen, damit die inneren Störgeräusche aufhören und Björn wieder zu Ruhe kommt. Andernfalls helfen auch Atemübungen, Meditation und kannenweise grüner Tee nicht zurück zur inneren Ausgeglichenheit.

Mit dieser Ausgangssituation hat Autor Karsten Dusse mit seinem Buch "Das Kind in mir will achtsam morden" die Vorlage für reichlich Verwicklungen, Komplikationen und viel schwarzen Humor geschaffen. Wer das Vorgängerbuch "Achtsam morden" gelesen hat, wird einige Figuren wiedererkennen, allen voran Björns rechte Hand Sascha, der sich ebenfalls beruflich umorientiert hat: vom Mafioso zum Leiter eines Kindergartens.

Eigentlich wollten Björn und Sascha nie wieder morden, nicht einmal achtsam. Doch nun fordert ein unbekannter Erpresser den Kopf von Boris, dem Mafiaboss, der in Björns Heizungskeller gefangen gehalten wird - schließlich wollte der achtsame Jurist nicht mehr töte. Das innere Kind tickt da ganz anders - es möchte lustvoll Gewalt zelebrieren.

Wie kann Björn seinen Prinzipien treu bleiben, das innere Kind befrieden und obendrein verhindern, dass die Elternvertreter des Kindergartens für die Planungen eines klimaneutralen Kindergartens den Heizungskeller besichtigen? Autor Dusse schickt seinen achtsamen Helden von einer Krise in die nächste, sorgt für überdreht-absurde Situationen und würzt das ganze mit Achtsamkeits-Weisheiten, die tatsächlich wie aus dem Ratgeber eines Lifestyle-Gurus klingen. Wenn die Lösungen, zu denen der geplagte Rechtsanwalt greift, an die fröhliche Anarchie eines Fünfjährigen erinnen, liegt es vermutlich am inneren Kind. Auf jeden Fall liest sich die Suche nach dem inneren Seelenfrieden ziemlich witzig.