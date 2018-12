Von Micha Hörnle

Ausgerechnet den hierzulande bekanntesten Bossa Nova sang das deutsche Schlagersternchen Manuela - und der hatte so gar nichts mit dieser neuen Musik, diesem coolen Rhythmus aus Brasilien zu tun. Ihr "Schuld war nur der Bossa Nova" hielt sich 1963 sagenhafte 30 Wochen in den Hitparaden, war aber nur das Cover des amerikanischen Hits "Blame it on the Bossa Nova" - eine nicht allzu inspirierte Fassung von US-Schlagerkomponisten (Cynthia Weil und Barry Mann) für eine US-Popsängerin (Eydie Gormé). In den Tanzschulen wurde dieser neue Tanz gelehrt, auch ein reines Produkt der damaligen Konsumgesellschaft - schlicht ein Modetanz wie Twist, Madison oder La Bostella.

Die Ursprünge dieser Musik kamen ganz woanders her, sie entstanden im Brasilien der späten 50er Jahre. Damals setzte dieses einstige Entwicklungsland zu seinem ganz eigenen "Sprung nach vorn" an, baute sich eine neue ultra-schicke Hauptstadt, Brasília, und entdeckte seine ganz eigene Moderne. Deswegen ist Bossa Nova auch mehr eine "neue Welle" eines aufstrebenden Landes als nur eine reine Musikmode. 1959 kam der wegweisende brasilianische Film "Orfeu Negro" in die Kinos, eine ganz eigene Art von Film: Kein Musical, kein Exotenfilm, sondern eine schlicht und aufregend inszenierte Allerweltsgeschichte, basierend auf dem antiken Mythos von Orpheus und Eurydike, erzählt im zeitgenössischen Rio. Der Straßenbahnschaffner Orfeu flirtet mit Euridice, die einem als Tod maskierten Mann aus ihrem Heimatdorf entflohen ist. Beide verteidigen mitten in Rios Karneval ihre Liebe - wenn auch erfolglos (denn sie sterben gemeinsam).

Mehr noch als der mit brasilianischen Laiendarstellern gedrehte Film machte die Musik Furore. Zwar wurde im Streifen vor allem die traditionelle Karnevalsmusik, die Samba, gespielt, doch waren auch ganz neue Kompositionen zu hören: Der Pianist Antônio Carlos ("Tom") Jobim (1927- 1994) und der Gitarrist Luiz Bonfá (1922- 2001) spielten da schon spätere Klassiker des Bossa Nova wie "A Felicidade" ("Das Glück") und "Manhã de Carnaval" ("Karnevalsmorgen"). Der Clou: Der schnellen Samba wurden die seltsam kontrastierenden langsamen "kühlen" Gitarrenstücke des Bossa Nova gegenübergestellt.

Nur: Der hieß damals noch nicht so. Auf den ersten Schellackplatten hieß der Tanzstil noch "Samba Canção", die balladenhafte Form der "gesungenen" Samba. Doch auch "Orfeu Negro" war nicht die erste und einzige Geburtsstunde der neuen Musik, wie Ruy Castro im bisher einzigen Bossa-Nova-Buch (The Sound of Ipanema - Die Geschichte der brasilianischen Musik", 1990, deutsch 2006) beschreibt. Sie schlug gleich zwei Mal: Am 10. Juli 1958 wurde "Chega de Saudade" ("Nie wieder Sehnsucht") veröffentlicht, geschrieben von "Tom" Jobim (Musik) und Vinícius de Moraes (Text, 1913 bis 1980), der Gitarrist João Gilberto (geboren 1931) sang.

Das klingt alles fast heroisch, aber es war ein Gipfeltreffen der Gescheiterten: Jobim hatte zwar einen Namen als Textdichter, war aber absolut abgebrannt, de Moraes ein gescheiterter Textdichter, aber am schlimmsten war Gilberto dran: Der hatte mit 23 Jahren, 1955, sein Heimatdorf in Nordbrasilien gen Rio verlassen - mit den Worten "Champagner, Frauen und Musik, ich komme!". Doch nichts wartete dort auf ihn, er wurde zu einem Edelpenner. Bis er auf Jobim und de Moraes traf und sich für vier Tage in ein Plattenstudio einschloss. Dieser Selbstfindungstrip sollte zur Hölle werden, bis am Ende "eine Minute und 59 Sekunden, die alles veränderten" (Castro) herauskamen, eben "Chega de Saudade", ein Stück, das schon ein Jahr zuvor fertig gewesen war.

Der weitere Weg war steinig: Die Plattenfirma, die britische "Odeon", mochte ihr eigenes Produkt nicht - es war zu lahm und zu sparsam instrumentiert -, ihr Vermarkter in Sao Paulo auch nicht ("Das ist also die Scheiße, die wir aus Rio kriegen"). Doch dank geschickter Radiowerbung wurde sie als angebliche Musik der jungen Leute vermarktet. Besonders schräg: Das Wirksamste der neuen Platten war gerade die elegische Gitarre, die man heute für den Inbegriff brasilianischer Musik hält. Doch damals klang diese Gitarre "plebejisch", en vogue war das Akkordeon. Die junge gebildete Mittelschicht war es, die dieses Instrument für sich wiederentdeckte - und die am Ende auch der neuen Musikrichtung den Namen gab.

Das war Mitte 1958. Der Name "Bossa Nova" wurde erstmals von der jüdischen Studentengemeinde in Rio in einer Konzertankündigung gebraucht: "Heute: Sylvinha Telles und eine Bossa Nova-Gruppe." Wobei die Bezeichnung "Bossa Nova" nicht so neu war, viele Musiker benutzen sie seit den 30ern, wenn sie mal "was Neues" ausprobieren wollten.

Die jungen Studenten mochten diesen anderen Stil, der "relaxter" und moderner klang als die alten, oft theatralischen Sambas: "Bossa Nova hat nichts mit Traurigkeit zu tun", sagte später einmal Gilberto, "sondern mit einem Hauch von Traurigkeit". Das war der leichte, melancholische, aber nicht grundtraurige "Sound" einer neuen mittelständisch-gebildeten Gruppe, die eine neue Ausdrucksform suchte - ähnlich wie der Beat der Mittsechziger in Europa -, um sich von den Altvorderen abzugrenzen.

Bis in die frühen 60er Jahre war der Erfolg gemischt, denn eine regelrechte Massenbewegung war der Bossa Nova in Brasilien nie. Der eigentliche internationale Durchbruch kam mit der Vermählung mit einem ganz anderen Stil, dem US-Jazz. Der hatte schon immer nach lateinamerikanischen Einflüssen geschielt, aber da lag Kuba näher, allein schon geografisch, als der Rest des Kontinents: Musiker wie Dizzy Gillespie hatten schon ab den 40er Jahren mit einer Mischung aus karibischen und Bebop-Rhythmen experimentiert, 20 Jahre später kamen der Tenorsaxophonist Stan Getz (1927-1991) und der Gitarrist Charlie Byrd (1925- 1999) über Umwegen an den Bossa Nova. Der mittlerweile etwas abgehalfterte Bebop-Veteran Getz hatte irgendwann mal über seinen Schlagzeuger von einer Aufnahme von Gilbertos "Chega de Saudade" erfahren, begeisterte sich dafür und entdeckte für sich eine Chance für seine musikalische Neuerfindung: Im Februar 1962 nahmen die beiden, begleitet von einer Rhythmusgruppe, in einer Washingtoner Kirche das Album "Jazz Samba" auf, der den eigentlichen Siegeszug des Bossa Nova in die USA einläuten sollte - und gleichzeitig eine der größten Plattenerfolge einer Jazzeinspielung überhaupt wurde: Platz 1 und 70 Wochen in den Charts.

Spätestens seitdem sind die beiden Jobim-Titel "Desafinado" ("Verstimmt") - übrigens der erste Bossa Nova, in dem "Bossa Nova" auch im Songtext auftaucht - und "One Note Samba"/Samba de Uma Nota Só" zu richtigen Klassikern geworden.

Kaum in den USA angekommen, verselbständigte sich die neue Welle, jeder surfte mit - ob in den USA Ella Fitzgerald oder bei uns sogar Rock ’n’ Roller Peter Kraus (oder eben Manuela). Doch der bekannteste Titel "Girl From Ipanema" (siehe unten) ließ noch ein wenig auf sich warten, bis 1963.

Auch wenn der Bossa Nova heute nicht ganz vergessen ist, sein Ende hatte dann doch wieder mit Brasilien zu tun: 1964 putschte das Militär gegen die demokratische Regierung, viele Musiker gingen ins amerikanische Exil, neben Jobim und Gilberto auch beispielsweise der heute 75-jährige Sérgio Mendes, der 1966 mit "Mas que nada" ("Ach, was soll’s") seinen größten Erfolg hatte. Dabei hatten ihre Musik und ihre Texte nie wirklich etwas Politisches: Meist ging es in ihnen um Liebe, Heimweh und Sehnsucht - oder schlicht Natur. Fast, kurioserweise, wie der deutsche Schlager der 50er Jahre à la "Brennend heißer Wüstensand" eines Freddy Quinn. Genauso elegisch-getragen, aber niemals so elegant und "cool".